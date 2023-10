Assassin's Creed Mirage: Neue Statistik wärmt uns allen das Herz

Fans von Assassin's Creed streicheln millionenfach, aber die Konkurrenz schläft nicht.

Viele Zahlen bleiben in der Welt des Gaming ein gut gehütetes Geheimnis - konkrete Verkaufs- und oft auch Spielerzahlen, wenn ein Release jenseits von Steam stattfindet. So kennen wir beispielsweise auch keine konkreten Sales-Angaben für Assassin's Creed Mirage. Ubisoft spricht hier lediglich von Spielerzahlen in der Kragenweite eines Assassin's Creed Origins oder Odyssey.

Mirage sei außerdem der größte Next-Gen-Launch überhaupt, wobei Valhalla hier Ende 2020 auch unter erschwerten Bedingungen an den Start ging, weil pandemiebedingt schlicht kaum jemand eine PS5 in die Finger bekommen konnte. Also: alles ein bisschen vage.

Deutlich präziser wird der Publisher aber in konkreten Spielstatistiken:

Die Community hat sich insgesamt 60 Millionen mal in die Tiefe gestürzt.

Fans sind global 479 Jahre auf den Dächern Bagdads herumgehopst.

Und ganz wichtig:

Die Spielerinnen und Spieler haben 1,2 Millionen Straßenkatzen gestreichelt.

PLUS 15:53 »Ich achte auf Gesichtsausdrücke von Tieren« - Kleine Details, Folge 4

Diese Tier-Statistiken gehören mittlerweile bei vielen Releases zum guten Ton. Und zieht man vergleichbare Werte von konkurrierenden Spielen heran, dann muss man leider festhalten: Die Tierliebe in Mirage stinkt ziemlich gegen andere Releases ab.

Beispielsweise gegen Ghost of Tsushima! Hier hatte die Community bereits 10 Tage nach Release über 10 Millionen Füchse gestreichelt. Aber Mirage übertrifft immerhin Baldur's Gate 3, denn hier kamen die Fans lediglich auf 400.000 gestreichelte Hunde. Schwach. Wir fragen natürlich bei Larian nach, woher diese enttäuschende Performance rührt und informieren euch, sobald wir hier klare Aussagen erhalten.

Aber Scherz beiseite: Assassin's Creed Mirage scheint in der Community recht gut anzukommen. Auf Metacritic steht das Spiel bei einem Score von 6.6, allerdings leicht hinter dem Vorgänger Assassin's Creed Valhalla mit dessen 7.2. Auf GameStar.de mussten wir die Release-Version noch um einige Punkte abwerten und vergeben aktuell eine 80.