Kommt dieses Jahr gleich noch ein Assassin's Creed? Bekannter Insider spricht von Release 2025

Wie geht es weiter mit Ubisofts bekannter Assassinen-Marke. Ein Insider will bereits Infos zum nächsten Serienteil haben.

Assassin's Creed Shadows ist gerade einmal zwei Wochen auf dem Markt, doch schon fragen sich viele Fans, wie es mit der beliebten Assassinen-Reihe weitergehen könnte. Denn vom Meucheln und über die Dächer schleichen kann man ja bekanntlich nie genug bekommen.

Das sieht wohl auch Publisher Ubisoft so, denn ein Branchen-Insider will nun erfahren haben, dass das nächste Assassin's Creed schon in diesem Jahr erscheint. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem Projekt Invictus um einen Multiplayer-Ableger.

Was ist zu Invictus bekannt?

Der bekannte Journalist und Insider Tom Henderson schrieb kürzlich in einem Twitter-Post, dass er davon ausgehe, dass Invictus noch 2025 erscheint. Henderson gilt für gewöhnlich als sehr gut informiert und hat auch im Fall von Shadows viele Details korrekt vorausgesagt.

Worum es sich beim Projekt Invictus genau handelt, ist derweil noch unklar. Ubisoft hatte die Existenz des Ablegers 2022 in einem Finanzbericht bestätigt und dort auch über die Integration des Spiels in den neuen Animus-Hub gesprochen. In dem Bericht heißt es:

Ein Team, das auch aus For-Honor-Veteranen besteht, arbeitet derzeit daran, den Multiplayer zurück in Assassin's Creed zu bringen – mit einer eigenständigen Erfahrung durch Infinity [mittlerweile Animus-Hub] unter dem Projekt-Codenamen Invictus.

Laut einem Leak von Ende 2024 könnte Invictus über Arcade-Elemente verfügen und sich an beliebten Multiplayer-Titeln wie Fall Guys und Super Smash Bros. orientieren. Angeblich soll das Spiel zudem einen Team-Deathmatch- sowie Parkour-Wettrenn-Modus bieten.

Wie geht es danach mit AC weiter?

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll mit Assassin's Creed Jade ein reiner Mobile-Ableger der Reihe für Android und Apples iOS erscheinen. Das Spiel soll im alten China während der sogenannten Zeit der drei Reiche angesiedelt sein.

Auf dem Smartphone dürft ihr durch eine große Open World mit zahlreichen Städten, Festungen und Dörfern reisen. Außerdem könnt ihr zum ersten Mal frei einen eigenen Charakter erstellen. Einen ersten Trailer gibt es bereits; ein konkretes Releasedatum wurde bisher allerdings nicht genannt.

Vor einigen Tagen kamen ebenfalls Gerüchte auf, nach denen sich ein Remake des beliebten vierten Serienteils, Assassin's Creed 4: Black Flag, kurz vor der Ankündigung befinde. Denn im PlayStation Store wurde das Spiel kurzzeitig als angekündigt gelistet. Es stellte sich aber heraus, dass dieser Status nur kurzzeitig im Zuge des Delistings einer alten Version von Black Flags im Store vergeben wurde. Ein Remake ist damit nicht bestätigt.

Trotzdem würde ein Remake von Black Flag für Ubisoft durchaus Sinn ergeben: Das Piraten-Abenteuer von 2013 gilt unter Serien-Fans bis heute als eines der besten Assassin's Creeds. Bei einem Remake würden sicher viele Spieler zugreifen.

Als nächster Haupt-Serienteil gilt indes Assassin's Creed: Codename Hexe, das während der Zeit der Hexenverfolgungen im Europa des finsteren 16. Jahrhunderts spielen soll. Laut Henderson ist der Release aktuell für 2026 geplant, er könnte sich aber noch verschieben.

Denn im Zuge der kürzlichen Auslagerung der AC-Marke in eine gemeinsame Tochtergesellschaft mit dem chinesischen Publishing-Giganten Tencent, könnte Ubisoft den Assassin's Creed Release-Zeitplan noch einmal ordentlich überarbeiten.

