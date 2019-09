AC: Odyssey wird ab September zum Geschichtskurs

Ab dem 10. September könnt ihr die Discovery-Tour in Assassin's Creed: Odyssey spielen. Die konzentriert sich vor allem auf die historischen Hintergründe und lässt euch das antike Griechenland ohne Gegner und Quests erkunden.

Wie schon bei Assassin's Creed: Origins erhalten die Besitzer des Hauptprogramms die Tour als kostenloses Update. Außerdem erscheint eine kostenpflichtige Standalone-Version für all jene, die sich wirklich nur für den Discovery-Modus interessieren. Die ist entsprechend billiger als das komplette Spiel.

Discovery Tour: Ancient Greece is coming on Sep 10th!

Explore the world as a living museum through guided tours curated by historians and classical experts.



The Discovery Tour will be free for all Assassin's Creed Odyssey owners.#AssassinsCreed pic.twitter.com/Qfhpg2jwG6