Der Service von Assassin's Creed: Odyssey neigt sich dem Ende zu. Auf Twitter kündigte der Entwickler an, dass mit der aktuellen Verlorenen Geschichte die letzte kostenlose Quest-Erweiterung erschienen ist. In dem abschließenden Kapitel helft ihr Sokrates noch einmal.

Der Philosoph wurde verhaftet und erwartet seinen Prozess. Ihr müsst herausfinden, wer wirklich für seine Gefangennahme verantwortlich ist. Die Quest findet ihr, wie auch die vorherigen, unter dem Abschnitt für die Verlorenen Geschichten. Um sie zu starten müsst ihr Sokrates in Phokis besuchen.

Your old friend Sokrates has been arrested and is awaiting trial. Set him free from custody and discover who is truly behind this arrest... at any cost.



Our final Lost Tale of Greece, Sokrates' Trial is now available in #AssassinsCreedOdyssey! pic.twitter.com/ZcEw21ERVz