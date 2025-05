Assassin's Creed Shadows mit Multiplayer? Bekannter Insider sagt großes Koop-Update voraus

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr als Yasuke oder (!) Naoe spielen. Doch das könnte sich 2026 ändern.

In 18 Jahren hat sich Ubisoft erst ein einziges Mal an echten Kampagnen-Koop in einem Assassin's Creed herangetraut: in Unity konntet ihr mit bis zu drei anderen Assassinen die Dächer von Paris unsicher machen. Seitdem sind aber auch schon wieder elf Jahre vergangen – und nun könnte der Koop ein glorreiches Revival in Assassin's Creed Shadows erleben.

Laut einem neuen Bericht des bekannten Leakers Tom Henderson werkelt Ubisoft an einem Koop-Modus der irgendwann 2026 erscheinen könnte. Aktuell läuft das Projekt unter dem Codenamen LEAGUE .

Konkrete Infos sind bisher eher spärlich und natürlich mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen, schließlich reden wir hier von angeblichen Insider-Infos aus unbekannten Quellen, doch zumindest Tom Henderson ist sich sicher: Ihr könnt in LEAGUE nicht nur als Naoe und Yasuke gemeinsam Koop-Abenteuer bestreiten, sondern auch mit anderen Charakteren.

Konkretes Zitat einer anonymen Quelle: [Yasuke und Naoe] sind ohne Zweifel sehr essenzielle Figuren, aber der Koop wird eine eigene Story vertiefen, die über die beiden Charaktere hinausgeht.

Mehr als nur zwei spielbare Charaktere

Denkbar wäre, dass ihr beispielsweise in die Haut eurer Bruderschaft – eben League, also Liga – schlüpft, also als Yaya, Katsuhime, Ibuki oder Genojo Missionen bestreitet. Was wir ebenfalls noch nicht wissen: Ob ihr wie in Unity auch gemeinsam die Open World erkunden könnt oder bloß auf dedizierte Koop-Missionen beschränkt bleibt.

13:33 Assassin's Creed Shadows: In der neuen Gratis-Quest retten wir einen europäischen Missionar

Autoplay

Hendersons neuer Bericht ist übrigens nicht das erste Gerücht zum Koop-Modus von Shadows. Bereits im Oktober 2024 sickerte durch, dass Ubisoft angeblich an Koop-Features arbeitet; in der Release-Fassung fehlte von denen allerdings jede Spur. Und auch Dataminer wollen Erwähnungen von Multiplayer-Inhalten entdeckt haben.

Parallel zu Shadows arbeitet Ubisoft an einem eigenen Multiplayer-Spiel unter dem Codenamen Invictus. Das soll bis zu 18 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler aufs Schlachtfeld schicken; seit der Enthüllung vo rein paar Jahren ist es aber sehr still um Invictus geworden.

Der Koop von Unity stieß damals übrigens (wie das ganze Spiel) auf recht wenig Gegenliebe, weil die Koop-Missionen recht wenig Teamwork forderten. Ihr Ansehen ist über die Jahre aber durchaus gewachsen, weil das gemeinsame Erkunden der Dächer natürlich nach wie vor einen Reiz ausübt, den alle Serienteile ab Origins eher hinten anstellen.

Für 2025 steht aber erstmal der große Story-DLC Die Klauen von Awaji für Assassin's Creed Shadows an. Dort bereist ihr eine kleine Insel westlich der Spielwelt, meistert eine neue Waffe und erkundet frische Mysterien. Laut Henderson soll das Addon im September 2025 erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir aktuellere Infos haben.