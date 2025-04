Assassin's Creed Shadows: Schauspielerin von Naoe haben die zerstörbaren Schreine »im Herzen wehgetan«

Naoes Schauspielerin ist kein Fan der zerstörbaren Schreine.

Die zerstörbaren Schreine in Assassin's Creed Shadows haben in der Vergangenheit mehrfach für Furore gesorgt, insbesondere in Japan. Nun hat die Naoe-Darstellerin Masumi Tsunoda in einem Interview mit Insider Gaming verraten, dass sie dem inzwischen entfernten Spielelement ebenfalls kritisch gegenüberstand.

Auf den BAFTA Awards in London konnte Masumi für ein kurzes Interview gewonnen werden. Dabei wurde die japanisch-amerikanische Schauspielerin auch zur Umsetzung der japanischen Kultur in AC Shadows sowie den zerstörbaren Schreinen befragt. Während sie zwar stolz auf ihre Arbeit sei, äußerte sie sich zu letzterem kritisch:

Für mich als Japanerin war es jetzt so, dass ich glücklich bin – ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und dem, was ich darstellen konnte. Aber ich muss sagen, ich habe etwas gesehen… also, wir Japaner wachsen mit Dingen wie Schreinen, den heiligen Spiegeln und all dem auf. Und ich habe in Videospielen gesehen, dass diese zerstörbar sind.

So etwas passiert einfach nicht – allein das zu sehen, tut mir irgendwie im Herzen weh. Es gibt eben Dinge, die man in diesen Spielen tun kann, die man in Japan niemals, wirklich niemals tun könnte, und das verletzt mich. Es fühlt sich einfach nicht authentisch an, so etwas tun zu können.