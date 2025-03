Assassin's Creed Shadows: Der Boden ist Lava - Spieler versucht, Kyoto nur auf Dächern zu durchqueren

Schafft Naoe es durch Kyoto, ohne den Boden zu berühren? Die Antwort liefert ein Fan auf Reddit.

Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen , so sagt schon Altair im ersten Assassin's Creed. Das stimmt gar nicht, sagt ihr? Egal, es passt aber trotzdem: Schon immer war es in der Serie möglich, sich komplett frei durch die Welt zu bewegen und auf fast jedes Haus und jeden Fels zu klettern, statt vorgegebenen Wegen zu folgen.

Wie sagte schon ein Chefentwickler? Seht ihr diesen Berg? Ihr könnt auf ihn raufklettern. Ach nein, da ging es auch um etwas anderes. Ein fleißiger Spieler hat jetzt jedenfalls Assassin's Creed Shadows einem Test unterzogen. Die Frage war: Lassen sich die Städte Japans ausschließlich über deren Dächer durchqueren? Seine Ergebnisse hat er ausführlich auf Reddit dokumentiert.

Welche Städte lassen sich im Parkour durchqueren?

Der Reddit-Nutzer nstav13 ist großer Assassin's-Creed-Fan und hat schon vorherige Spiele ähnlichen Tests unterzogen. Bei Shadows ist er sehr systematisch vorgegangen. Er hat sich die acht größten Städte des Spiels vorgenommen und jeweils versucht, sie komplett zu durchqueren. Die beiden am weitesten auseinanderliegenden Punkte dienen dabei als Start und Ziel.

1:21 Assassin's Creed Shadows: Wir klettern über die Dächer von Kyoto

Bei seinem Parkour-Test ist nstav13 zu folgenden Ergebnissen gekommen. Insgesamt vier der acht Städte lassen sich durchqueren, ohne den Boden zu berühren, nämlich Sakai, Azuchi, Koriyama und Gobo. Bei vier anderen gelang es ihm dagegen nicht, namentlich waren das Kyoto, Himeji, Obama und Takeda.

Dass nicht alle Städte von Shadows auf diese Weise durchquert werden können, dürfte die meisten Spielerinnen und Spieler nicht überraschen. Schließlich sind diese längst nicht so dicht bebaut wie die mittelalterlichen Siedlungen aus den ersten Spielen der Reihe. Stattdessen gibt es jede Menge Gärten, freistehende Villen und Tempelanlagen.

Die Funktionalität des Parkours in Assassin's Creed Shadows sieht nstav13 kritisch: Ihm fehlen einige Möglichkeiten, die es noch in Mirage gab, die in Shadows aber gestrichen wurden. Auch unser Tester Dimi kritisiert den Parkour des jüngsten Assassin's Creed. Er vermisst vor allem den manuellen Parkour der älteren Spiele der Reihe, der eine präzisere Steuerung ermöglichte.