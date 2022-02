Normalerweise sind dicke Gigabyte-Patches immer ein Grund zur Freude, denn sie künden von neuem Content. Doch Assassin's Creed Valhalla hält es diesmal wie Call of Duty: Trotz der üppigen Downloadgröße von 11 GB fixt Patch 1.4.2 in erster Linie im Hintergrund.

Aber hey, das ist unmittelbar vor dem nächsten großen DLC Dawn of Ragnarok sicher gar keine schlechte Idee, denn dann ist alles auf Schiene für das umfangreiche Title-Update im März 2022.

Schauen wir trotzdem mal, worum es bei Patch 1.4.2 überhaupt geht.

Ubisoft hält sich recht vage, was denn das Update nun ganz konkret fixt. Offenbar wurden einige HD-Texturen nicht korrekt angezeigt - dieses Problem sollte nun der Vergangenheit angehören:

Wahrscheinlich tauscht der Patch bestimmte Texturen aus und ist deshalb 11 GB dick. Abseits davon gibt es keine Patch Notes, weil das Update keine anderen Probleme angeht.

Die Downloadgröße des Patches variiert je nach Plattform:

PC: 11,08 GB

Xbox One: 5,1 GB

Xbox Series X|S: 6,6 GB

PS4: 3,03 GB

PS5: 2,5 GB

Auf dem PC müsst ihr also mit Abstand das größte Paket runterladen.

Startzeit: Wann kann ich Patch 1.4.2 downloaden?

Ab dem 1. Februar könnt ihr Update 1.4.2 herunterladen. Der Patch wird hierzulande wie üblich gegen 13 Uhr live gehen, Uplay sollte dann mit dem Download starten, sofern ihr automatische Updates nicht deaktiviert habt.

Das offizielle Blogposting zu Patch 1.4.2 zeigt außerdem noch ein paar Shop-Gegenstände, die ihr bald für bare Münze kaufen könnt:

Wie bereits geschrieben: Im März 2022 steht mit Dawn of Ragnarok der nächste große DLC vor der Tür, der gleichzeitig das zweite große Content-Jahr für Assassin's Creed Valhalla einläutet. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Freut ihr euch auf die neuen Inhalte, die mit Dawn of Ragnarok schon in den Startlöchern stehen? Oder habt ihr eure Assassinen-Handschuhe bis zum nächsten großen Serienteil endgültig an den Nagel gehängt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.