Assassin's Creed Valhalla wird der erste Teil der Serie seit langem werden, der wieder eine kleine Multiplayer-Komponente besitzt. Einen komplett ausgewachsenen Mehrspieler-Modus dürft ihr allerdings nicht erwarten. Wie Ubisoft in der Beschreibung des Spiels auf der offiziellen Webseite mitteilt, werden die Online-Funktion etwas passiver ausfallen.

So funktioniert der »MP« in Valhalla

Ihr werdet in Valhalla keine anderen Spieler sehen, dafür aber von diesen erstellte Avatare. Diese werden die Kernkomponente des Online-Modus sein. Und so funktionieren sie:

Privatsöldner: Ihr könnt einen individuellen Begleiter erschaffen.

Ihr könnt einen individuellen Begleiter erschaffen. Krieger verleihen: Andere Nutzer können euren Miet-Soldaten ausleihen.

Andere Nutzer können euren Miet-Soldaten ausleihen. Belohnungen: Wenn euer Söldner anderen Spielern hilft, werdet ihr belohnt.

Wenn euer Söldner anderen Spielern hilft, werdet ihr belohnt. Armee verstärken: Ihr könnt eure eigene Armee mit den Kämpfern von anderen Spielern verbessern.

Details zur Funktion dieser Begleiter nennt der Entwickler noch nicht. Somit ist derzeit noch unbekannt, ob sie eher eine passive Funktion einnehmen werden - vergleichbar mit der Schiffsbesatzung in Assassin's Creed: Odyssey - ob ihr die Kämpfer kurzzeitig im Kampf herbeirufen könnt wie die Rekruten in Assassin's Creed Brotherhood, oder ob sie euch das gesamte Spiel über begleiten.

Die bisherige Beschreibung erinnert jedenfalls stark an das Pawn-System aus Dragon's Dogma: Dark Arisen, das im Jahr 2016 für den PC erschienen ist. Auch hier könnt ihr von anderen Spielern erstellte Partymitglieder ausleihen und zudem einen eigenen Begleiter erschaffen. Der lernt durch die Abenteuer mit euch immer mehr über die Welt, sowie die Stärken und Schwäche der Feinde - Informationen, die er wiederum anderen Spielern mitteilen kann.

Kommen Koop und PvP-Modus?

Assassin's Creed bot in der Vergangenheit mit Brotherhood, Revelations und Black Flag einen äußerst innovativen PvP-Modus. In dem bekam jeder Spieler einen anderen als Ziel zugeteilt, und musste diesen in einer Menschenmenge ausfindig machen. Gar nicht so einfach, da die zahlreichen NPCs die selben Avatare besaßen wie auch die Spieler. Und wer Unschuldige tötete, wurde mit einem Punktabzug bestraft.

In Unity wurde PvP dann zugunsten eines Koop-Modus entfernt, in dem ihr gemeinsam mit bis zu vier Freunden spezielle Missionen erledigt. Die waren zudem relativ umfangreich, hatten eigene Zwischensequenzen und komplett neue Charaktere.

Wie der Entwickler in einem Interview mit Eurogamer erklärt, wird Assassin's Creed Valhalla keine entsprechenden Mehrspielermodi haben. Bei der Serie handle es sich so um eine »Singleplayer-Erfahrung«.