Assassin's Creed entwickelte sich in den letzten Jahren weiter: Während die alten Serienteile den Fokus auf Stealth und Action legten, kamen 2017 mit Origins viele neue Rollenspiel-Elemente hinzu. Auch die nachfolgenden Spiele Odyssey und Valhalla gingen stärker in Richtung Charakterentwicklung und Loot-Jagd.

Wie Ubisoft nun in einem Investorengespräch bekräftigte, ändert sich auf absehbare Zukunft nichts an diesem Kurs. Der Publisher zeigt sich zuversichtlich, dass der Markt genau das fordert. Wie sich die neue Formel von Assassin's Creed in künftigen Spielen ausformt, muss die Zeit zeigen.

Weiterhin riesige Open Worlds?

Bereits 2019 bestätigte Ubisoft, dass die offenen Spielwelten in Assassin's Creed weiterhin riesig werden sollen. Die Open World von AC Valhalla umspannt rund 100 Quadratkilometer, die wir zu Fuß, auf dem Pferde und per Langboot bereisen.

Mit großen Open Worlds voller spielerischer Freiheiten entfernte sich Assassin's Creed bereits von seinen Wurzeln: Die ersten Teile der Serie setzten noch auf einen eher linearen Levelansatz - trotz offener Spielwelten. Dass an dem neuen Erfolgsrezept Open World große Änderungen kommen, sollten Fans der alten Schule nicht erwarten. Dazu ist der aktuelle Kurs wohl zu erfolgreich.

AC Valhalla war ein Riesenerfolg

Ubisoft scheint mit der neuen Strategie aufs richtige Pferd zu setzen. Zuletzt trug Assassin's Creed Valhalla zum bisher profitabelsten Quartal der Firmengeschichte bei. Auch die Verkäufe der Release-Woche stellten alle anderen jemals erschienenen Spiele der Serie in den Schatten.

Neben dem Timing mitten im zweiten globalen Lockdown dürfte auch das Wikinger-Setting zum Erfolg beigetragen haben. Selbst Indie-Spiele können mit dem bei Spielern beliebten nordischen Setting einen riesigen Hype auslösen, zuletzt gesehen bei Valheim.

