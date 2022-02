Am 10. März 2022 erscheint mit Dawn of Ragnarök der dritte große Story-DLC für Assassins Creed Valhalla. Bevor ihr aber in die Rolle von Odin höchstpersönlich schlüpft, gibt es noch ein großes Update für das Hauptspiel, das die Weichen für den neuen DLC stellt.

Das Title Update 1.5.0 ist aber kein kleiner Service-Patch, der nur ein paar technische Dinge im Hintergrund ändert. Ihr bekommt auch noch eine ganze Ladung Verbesserungen und neuer Features obendrauf. Die Highlights stellen wir euch im Folgenden näher vor, die vollständigen Patch Notes findet ihr wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels.

Wann erscheint das Title Update 1.5.0? Erscheinen wird der Patch am 22. Februar 2022, genauer gesagt um 13 Uhr deutscher Zeit.

Wie groß ist der Download? Ubisoft hat dankenswerterweise detailierte Angaben zu den Downloadgrößen für alle Plattformen gemacht:

PC: ca. 15.09 GB

Xbox Series X/S: ca. 12.27 GB

Xbox One: ca. 9.84 GB

PlayStation 5: ca. 3.60 GB

PlayStation 4: ca. 7.94 GB

Verbesserte Stealth-Mechanik

Dank Update 1.5.0 könnt ihr mit Eivor noch besser durch die Schatten und hohes Gebüsch huschen. Dafür sorgen einige Verbesserungen und Bugfixes, die frühere Probleme angehen:

Wenn ihr pfeift, soll die KI besser darauf reagieren

Nutzt ihr eure Umgebung, um Gegnern eine Falle zu stellen, könnt ihr nicht mehr so einfach von euren Feinden entdeckt werden

Wilde Tiere werden nun nicht mehr auf euch aufmerksam, ungeachtet der Distanz und dem Winkel, in dem ihr euch zu ihnen befindet. Außerdem werden in der Nähe befindliche Gegner nicht mehr von der Reaktion der Tiere alarmiert.

Gegner lassen nicht mehr so extrem schnell von euch ab, wenn es zum einem Konflikt kommt

Neuer Schwierigkeitsgrad und Feintuning

Wenn euch die Spielwelt von Valhalla fasziniert, ihr euch bislang aber mit den Kämpfen schwergetan habt, könnt ihr euer Spielerlebnis nun noch präziser nach eigenen Vorlieben anpassen:

Der neue Saga -Schwierigkeitsgrad macht Kämpfe und Stealth einfacher. Gegner werden euch weniger Schaden zufügen und nicht mehr mit eurer Stufe skalieren. Außerdem habt ihr mehr Zeit zu reagieren, wenn ihr beim Schleichen entdeckt werdet.

-Schwierigkeitsgrad macht Kämpfe und Stealth einfacher. Gegner werden euch weniger Schaden zufügen und nicht mehr mit eurer Stufe skalieren. Außerdem habt ihr mehr Zeit zu reagieren, wenn ihr beim Schleichen entdeckt werdet. Noch mehr Feintuning: Ungeachtet des Schwierigkeitsgrads könnt ihr in den Optionen nun noch feiner einstellen, wie herausfordernd euer Spielerlebnis ausfallen soll. Ihr könnt bestimmen, wie viel Schaden Eivor bei Treffern einsteckt, wie viel Schaden ihr austeilt, die Heilwirkung von Rationen und noch mehr.

Ein ganzer Haufen Bugfixes

Das Title Update 1.5.0 behebt außerdem noch jede Menge Bugs quer durch alle Bereiche. Von Quests über die Spielwelt bis hin zu den Crossover-Storys und Raids - überall werden Fehler ausgemerzt, die euch bislang Nerven kosten konnten.

Die vollständigen Patch Notes von Title Update 1.5.0 könnt ihr euch auf Seite 2 durchlesen.

