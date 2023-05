Wer jetzt das neueste Assassin's Creed kauft, spart fast 100 Euro

Die Complete Edition von Assassin's Creed Valhalla gibt's bei Ubisoft aktuell im Sale und ihr könnt sehr viel Geld sparen.

Habt ihr gerade mal über hundert Stunden frei? Dann hätte Ubisoft da ein paar Open Worlds für euch: Assassin's Creed Valhalla ist inklusive aller drei großen DLCs und den Inhalten aus dem Season Pass gerade knapp 100 Euro günstiger.

Der große Rabatt von 70 Prozent im Vergleich zum Originalpreis bedeutet, dass ihr die Complete Edition von AC Valhalla für 42 Euro statt 140 Euro bekommt. Ihr müsst Valhalla dazu über den Ubisoft Store kaufen. Das Angebot endet am 25. Mai 2023.

Inhalt der Complete Edition: Das bekommt ihr für euer Geld

Für eure 42 Euro bekommt ihr eigentlich vier unterschiedliche Spiele und eine kleine Bonusquest:

Assassin's Creed Valhalla: Das Hauptspiel bietet allein schon mal einen Umfang von knapp 60 Stunden.

Das Hauptspiel bietet allein schon mal einen Umfang von knapp 60 Stunden. Die Legende von Beowulf: Als Teil des Season Pass ist der Auftritt der berühmten literarischen Figur nach gut 30 Minuten auch schon wieder vorbei.

Als Teil des Season Pass ist der Auftritt der berühmten literarischen Figur nach gut 30 Minuten auch schon wieder vorbei. Zorn der Druiden: Für rund 15 Stunden kämpft ihr auf der separaten Irland-Karte gegen blutrünstige Naturfanatiker. Für unsere ehemalige Redakteurin war das im genau das richtige Maß an Abwechslung.

Für rund 15 Stunden kämpft ihr auf der separaten Irland-Karte gegen blutrünstige Naturfanatiker. Für unsere ehemalige Redakteurin war das im genau das richtige Maß an Abwechslung. Belagerung von Paris: Noch einmal genauso groß ist der zweite DLC, bei dem es euch nach Frankreich verschlägt. Unser Fazit im Test: Mehr vom Gleichen.

Noch einmal genauso groß ist der zweite DLC, bei dem es euch nach Frankreich verschlägt. Unser Fazit im Test: Mehr vom Gleichen. Zeichen von Ragnarök: Mythisch geht's in der letzten Erweiterung mit Odin und Co. zu, die noch einmal gut 20 Stunden Spielzeit verschlingt.

14:23 AC Valhalla: Ragnarok - Neue Open-World. aber wie lange kann Ubisoft noch so weitermachen

Ist AC Valhalla die 42 Euro wert?

Der jüngste Teil von Ubisoft Assassin's-Creed-Serie ist auch einer der umstrittensten, egal ob bei Fans oder Kritikern. Während viele das Wikinger-Setting und die Open World lieben, kritisiere andere einfallsloses Missions-Design und schwache Story.

Außerdem wurde das Spiel zum Launch 2021 von Bugs heimgesucht. Zahllose Patches haben hier aber viel Besserung gebracht, auch wenn es zuweilen immer noch zu Problemen technischer Natur kommen kann.

Link zum Podcast-Inhalt

In unserem Valhalla-Nachtest Ende 2022 erhöhten wir die GameStar-Wertung auf 79 Punkte. Autor Christian Schwarz schrieb: »Assassin’s Creed Valhalla ist auch 2022 kein grundlegend anderes Spiel als es das zu Release vor zwei Jahren war. Für viele von euch mag diese Erkenntnis so überraschend sein wie ein Langhaus in einer Wikingersiedlung, aber wer sich an den ursprünglichen Schwächen störte, wird sich sehr wahrscheinlich auch weiterhin daran stören.«