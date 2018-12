Atlas - Neues MMO der Ark-Macher für 40.000 Spieler

Bei den Game Awards in Los Angeles kündigten die Macher von Ark: Survival Evolved neue Details zu ihrem kommenden Spiel Atlas an, die es in sich haben.

Atlas soll mehr als 40.000 Spieler auf einer Welt vereinigen. 700 Landmassen soll es geben, zehn Biome mit eigenen Ressourcen, Kreaturen und Geheimissen.

Piraten und Drachen auf Steroiden

Im neuen Trailer (siehe oben) sehen wir schon, was uns in Atlas erwartet: ein Piraten-Szenario, das aber mit mythologischen Wesen angereichert wird. Es erinnert stark an Sea of Thieves, soll dieses aber mit sehr detailliertem Housing, Nahkampf, dem Bilden von Fraktionen, territorialen Kriegen und vielen Mod-Optionen aber in den Schatten stellen.

Atlas startet bereits am 13. Dezember 2018 in den Early Access bei Steam.

Atlas - Screenshots ansehen