Atomic Heart präsentiert und schon vor Release in diversen Trailern eine besondere und unkonventionelle Spielwelt. Im neusten Trailer des russischen Entwicklerstudios bekommen wir nicht nur neues Gameplay-Futter, sondern auch endlich einen konkreten Releasetermin:

Release im Februar 2023

Wie im neuen Trailer verraten wird, erscheint Atomic Heart am 21. Februar 2023. Ursprünglich war der Shooter noch für das 4. Quartal von 2022 geplant, mit dem Trailer bestätigt man aber nun die bereits angedeutete Verschiebung. Warum man sich auf das neue Datum geeinigt hat, erklärten die Entwickler noch nicht, allerdings gab es schon 2019 Gerüchte, dass man im Studio keine klare Linie für den Shooter finden könne und die Entwicklung deshalb ins Stocken geriet.

Was wird Atomic Heart für ein Spiel?

Atomic Heart ist ein Shooter, in dem ihr aus der Ego-Perspektive die Geschichte eines russischen Geheimagenten erlebt. In einer alternativen Realität konnte die Sowjetunion durch bedeutende technologische Fortschritte in der Robotik eine paradiesische Welt erschaffen. Doch offenbar ist etwas schiefgelaufen und ihr müsst den Ereignissen in einer geheimen Forschungseinrichtung auf den Grund gehen. Roboter haben dort die Kontrolle übernommen und stehen euch feindlich gegenüber.

Das Spiel zeichnet sich vor allem durch sein außergewöhnliches Welt- und Kreaturen-Design aus, das sowjetische Einflüsse mit Retrofuturistik vermischt. Das Ergebnis seht ihr bereits im neuen Trailer, wie der Shooter dann konkret im Gameplay aussieht, zeigt euch etwa dieses Video:

Ihr bedient euch in Atomic Heart nicht nur verschiedenster Nah- und Fernkampfwaffen, sondert besiegt eure Gegner auch mit Elementar- und Telekinesekräften ausschalten - Bioshock lässt grüßen.

Da Atomic Heart von einem recht unbekannten Studio kommt und in Trailern eine schier unglaubliche Erfahrung verspricht, wird dem Spiel jedoch oft mit einer ordentlichen Portion Skepsis begegnet. Auch Vali, für den das Spiel ein großartiger Shooter werden könnte, will nicht ausschließen, dass Atomic Heart auch scheitern könnte. Mehr zum Spiel und dessen Risiken erfahrt ihr in seiner Preview:

15 7 Atomic Heart Shooter des Jahres oder fürchterlicher Fehlschlag?

Was haltet ihr vom neuesten Trailer? Gefällt euch das verrückte Universum von Atomic Heart? Oder sind die abgefahrenen Roboter und unverständlichen Szenen in den Videos eher ein bisschen zu viel für euch? Freut ihr euch auf den Release, oder seid ihr noch skeptisch, ob hier wirklich ein guter Shooter entsteht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!