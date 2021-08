Der Aufbau-Survival-Mix RimWorld bricht auf Steam gerade seine eigenen Rekorde: Zum einen liegt die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler mit derzeit über 30.000 im Schnitt so hoch wie nie, zum anderen brach RimWorld auch den eigenen bisherigen Spitzenwert, der nun bei rund 51.000 liegt (via Steamcharts.com).

Grund für den neuen Höhenflug ist der neue DLC Ideology, der am 20. Juli 2021 erschien und neue Spielmechaniken rund um Ideologien und Religionen hinzufügt. Spieler können nun also noch komplexere Hintergrundgeschichten ihrer Kolonisten erstellen, was durch neue Gameplay-Mechaniken wie Rituale und Charakterrollen mehr Spieltiefe erzeugt.

Im extra Artikel lest ihr alles Wissenswerte über die kostenpflichtige Erweiterung Ideology und das gleichzeitig erschienene kostenlose Update 1.3 für RimWorld:

32 5 Mehr zum Thema RimWorld: Der Survival-Hit wird per DLC noch mehr Rollenspiel

Eines der beliebtesten Steam-Spiele

Auch wenn die Spielerzahlen von RimWorld derzeit »nur« in den Top 25 der meistgespielten Steam-Spiele rangieren, gehört RimWorld trotzdem zu den erfolgreichsten Titeln auf Valves Plattform. Das Superlativ findet sich in den Spielerwertungen: RimWorld erreicht stellare 98 Prozent positive Wertungen aus rund 91.000 Reviews von Nutzern.

Genauer gesagt: Laut der Statistik-Website SteamDB liegt RimWorld mit nur einem halben Prozentpunkt hinter dem bestbewerteten Spiel Portal 2 und belegt damit den neunten Rang. Wie dünn die Luft an der Spitze wird, verdeutlicht die Grafik:

Addons weniger gut bewertet: Die Erweiterung Ideology dagegen kommt lediglich auf 84 Prozent positive Stimmen. Auch der erste DLC Royalty erreichte nur 83 Prozent positive Spielerwertungen.

RimWorld erschien am 17. Oktober 2018 nach fünf Jahren Early Access als Vollversion. Entwickler Tynan Silvester von den Ludeon Studios brachte seitdem die zwei Addons Royalty und Ideology heraus, die jeweils von kostenlosen Updates für das Hauptspiel begleitet wurden.