Die Ägypter galten als einige der größten Baumeister der Menschheitsgeschichte, deren monumentale Pyramiden auch heute noch für Staunen sorgen. Natürlich ist es da reizvoll, einmal selbst die Peitsche zu schwingen und unsere eigene ägyptische Stadt aus dem Boden zu stampfen.

Builders of Egypt erlaubt uns genau das und steht damit in der Tradition eines Pharao oder Children of the Nile - beide Aufbauspiele konnten seinerzeit viele Fans für sich gewinnen. Builders of Egypt hat noch kein Release-Datum, ihr könnt eine frühe Version allerdings schon jetzt ausprobieren- und zwar kostenlos.

Welche Version ist auf Steam kostenlos?

Bei der kostenlosen Variante handelt es sich im weitesten Sinne um eine klassische Demo. Das Produkt trägt auf Steam den Namen Builders of Egypt: Prologue. Ihr könnt das Spiel also ohne große Probleme eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Wer keine Lust auf Steam hat, findet den Prolog auch bei GOG.

Das steckt alles im Prolog:

Der Prolog von Builders of Egypt wird dauerhaft verfügbar bleiben und ist an kein Zeitlimit gebunden.

Die Demo-Version beinhaltet die erste Mission aus der Kampagne von Builders of Egypt, in der ihr die Grundlagen für die zukünftige Hauptstadt Ägyptens legt.

Laut Entwickler sollte man mit dieser Mission je nach Genre-Erfahrung circa eine Stunde benötigen. Allerdings könnt ihr nach Abschluss der Mission auch einfach im Endlosmodus weiterspielen.

Der Prolog ist nicht nur eine Demo, sondern auch eine Early-Access-Version. Sie wird mit der Zeit also stetig weiter verbessert.

Der Prolog soll außerdem nach und nach mit neuen Missionen erweitert werden.

Wie kommt das Spiel bei den Fans an?

Auf Steam haben erste Spieler die Kostprobe von Builders of Egypt schon getestet und eine User-Rezension zu BoE: Pologue hinterlassen. Wir haben deshalb bereits eine Tendenz, wie das Spiel bei den Fans ankommt. Bislang haben lediglich 170 Leute eine Wertung abgegeben, diese sind sich jedoch größtenteils einig: Builders of Egypt macht schon in der Demo Spaß!

133 aller Reviews fallen positiv aus, weshalb Builders of Egypt: Prologue auch auf »Größtenteils Positiv« steht. Obwohl es sich um eine Early-Access-Version handelt, loben viele Spieler wie wenige Bugs sie beim Spielen gefunden haben.

Stump etwa schreibt:

"Das Spiel ist ein besseres Pharaoh und Children of the Nile mit viel besserer Grafik. Ich liebte beide Spiele und liebe auch dieses Spiel bis jetzt. Die Prolog-Version ist kostenlos und lässt sich gut spielen. "

TheShaudi zieht ebenfalls ein sehr positives Fazit:

"Das ist ein herausragendes Spiel! Wenn ihr Pharaoh und Children of the Nile liebt - dann findet ihr hier eine bessere Variante davon. Die Community ist auch super. Der Entwickler nimmt Ratschläge an und spielt das Spiel auch selbst. "

Die negativen Stimmen betonen in der Regel eine schlechte Performance und hätten sich mehr Neuerungen gewünscht. So auch Luxiwow der schreibt:

"Hatte das Spiel schon lange auf meiner Liste und große Erwartungen. Aber es scheint nur eine modernere Version von Pharaoh von 1999 zu sein. Da habe ich mehr erwartet."

Noch mehr Spiele für Aufbaufans

Sollte Builders of Egyot wirklich so sehr an Pharaoh erinnern, steht uns der Release eines sehr wichtigen Aufbauspieles bevor. Pharaoh gilt nämlich als ein echter Klassiker und hat es dementsprechend auch in unsere Liste der 10 besten Aufbauspiele auf dem PC geschafft.

Dort findet ihr noch jede Menge anderer spannende Titel, die ihr vielleicht mal nachholen könnt. Wenn ihr alles davon schon kennt, gibt es aber auch ein paar aktuelle Spiele, die ihr nicht übersehen solltet. Beispielsweise wurde erst letztes Jahr Anno 1800 veröffentlicht, das in Sachen Qualität fast an den Genre-Primus Anno 1404 herankommt.

Oder ihr versucht in die Beta von Endzone: A World Apart zu gelangen. Dabei handelt es sich um eine Art Banished in der Postapokalypse. Aufbauen ist hier also genauso wichtig wie das Überleben.