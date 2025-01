Aufbauspiel im Alten Ägypten: Builders of Egypt hat vor Release viele Spieler interessiert, jetzt enttäuscht es aber zum Release.

Hobby-Pharaonen sollten sich noch einmal in ihrem Sarkophag umdrehen, statt die eigene Pyramide für den Download von Builders of Egypt abzustauben: Der erste vielversprechende Release 2025 im Aufbauspiel-Genre legt eine Bruchlandung hin.

Die gerade mal 570 gleichzeitig aktiven Spieler auf Steam wären schon Katastrophe genug, aber auch was die Qualität des Spiels anbelangt, gibt es für Entwickler Strategy Labs und den berüchtigten Publisher Playway keine guten Nachrichten.

Viel Kritik

»Ich habe zwar erst 30 Minuten in das Spiel investiert, aber es macht mich jetzt schon verrückt«, schreibt Steam-User Wolfric in seinem Review, in dem er Builders of Egypt nicht weiterempfiehlt. Er beklagt, dass Spielern bereits im Tutorial Steine in den Weg gelegt werden. »Es ist zweifellos ein sehr hübsches Spiel, aber es fühlt sich an, als sei es zusammengestückelt und schlecht umgesetzt worden.«

0:44 Gameplay: So groß werden die Pyramiden in Builders of Egypt

Immer wieder wird Builders of Egypt in den Meinungsbeiträgen auf Steam mit Pharaoh von Impressions Games aus dem Jahr 1999 verglichen. Das wurde kürzlich als Pharaoh: A New Era neu aufgelegt. Beim Remaster scheinen Ägypten-Fans dann auch deutlich besser aufgehoben zu sein als bei Builders of Egypt.

Murmelndes Crossaint schreibt: »Es spielt sich wie eine billige Kopie von Pharao und das Spiel ist nicht annähernd so fesselnd wie Children of the Nile.« Der deutsche Spieler Grauen ergänzt: »Ich finde, das komplette Warenaustauschsystem im Spiel funktioniert überhaupt nicht. Obwohl ich vier Lagerhäuser habe, sagt das Spiel, ich hätte keine.«

Nicht nur negative Meinungen

Auch wenn der Prozentsatz der positiven Steam Reviews vergleichsweise gering ausfällt (Rezensionsschnitt »Ausgeglichen«), gibt es doch auch User, die dem Spiel einen Daumen nach oben geben.

Einer davon ist foxguy2063: »Ich finde es großartig. Es gibt sicher noch viel zu tun, aber ich denke, das Spiel wird großartig werden. Eine Sache, die ich wirklich sehen möchte, ist ein Karteneditor. Ich hasse Missionen und möchte einfach einen Sandkastenmodus, der mehr als nur eine Karte hat. Ich bin kein Fan von dieser Karte. Aber sonst gefällt es mir sehr gut!«

Besonders die Grafik wird gelobt, auch das nostalgische Gefühl beim Aufbau einer Nil-Metropole kommt größtenteils gut an. User allister16 schließt sein Review dann auch mit den versöhnlichen Worten: »Das Spiel hat Potenzial, sollte aber in einige Punkten nachgebessert werden.«