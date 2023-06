Gameplay-Premiere: So prächtig wird die exotische Open World von Avatar Frontiers of Pandora

3:25 Avatar Frontiers of Pandora zeigt einen dramatischen Überlebenskampf und enthüllt den Release

Darauf haben viele von euch gewartet: Bei der Ubisoft Forward wurde gab es heute die volle Infoflut zum kommenden Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora, inklusive eines optisch beeindruckenden Trailers, den ihr oben findet.

Story und Gameplay: Das erwartet euch in Frontiers of Pandora

Worum geht's in dem Spiel? In Frontiers of Pandora beginnt die Story damit, dass die menschliche Resources Development Administration (RDA) sich an der westlichen Front von Pandora ausbreitet. Diese Organisation, die ihr bereits aus den Filmen kennt, sucht nach wertvollen Ressourcen wie dem begehrten Mineral Unobtanium.

Die Fieslinge zerstören nicht nur Natur und unterdrücken die einheimische Bevölkerung, sondern entführen auch deren Kinder und bilden sie zu Soldaten aus. Eines dieser Kinder ist euer Charakter, mit dem ihr 15 Jahre nach dessen Entführung ins Spiel startet.

Eure Mission lautet, sich von der RDA loszusagen und diese zu bekämpfen. Dafür müsst ihr euch mit den verschiedenen Clans der Na'vi anfreunden, was aber gar nicht so leicht ist, da ihr für sie zunächst Eindringlinge seid und ihr Vertrauen wiedergewinnen müsst.

Wie sieht das Gameplay aus? Avatar ist ein First-Person-Action-Adventure, ähnlich wie die Far-Cry-Spiele von Ubisoft. Wir fassen die wichtigsten Gameplay-Infos aus der Präsentation für euch in einer kurzen Liste zusammen:

Ihr erkundet verschiedene Regionen von Pandora, die alle eigene Biome haben - von weiten Steppen hin zu Regenwäldern.

Bei verschiedenen Clans könnt ihr verschiedene Fertigkeiten erwerben, etwa Kampfkünste mit verschiedenen Na'vi-Waffen oder das Reiten auf verschiedenen Boden- und Luft-Reittieren.

Auch menschliche Waffen können von euch genutzt werden.

Ihr müsst Außenposten der RDA zerstören, was positive Auswirkungen auf die Umwelt hat und den Planeten heilen soll.

Es gibt Crafting von Waffen, Ausrüstung und Waffen.

Neue Fertigkeiten werden erlent, indem ihr euch mit der Tarsyu-Pflanze verbindet.

Ihr könnt Avatar: New Frontier im Einzelspieler- oder Koop-Modus für zwei Spieler spielen.

All das wird euch übrigens auch im sechsminütigen Gameplay-Trailer gezeigt:

6:08 Hier sind 6 Minuten aus Avatar Frontiers of Pandora am Stück

Wann erscheint Avatar: Frontiers of Pandora? Auch das Release-Datum des Open-World-Spektakels wurde verraten: Am 7. Dezember 2023 erscheint das Spiel für PC und auf den Next-Gen-Konsolen.

Die Ubisoft Forward markiert das Finale einer heißen E3-Zeit – und das ganz ohne E3! Im Rahmen des Summer Game Fest gab es zahlreiche Shows und Events mit hunderten Trailern, neuen Ankündigungen und vielem mehr. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare – wir freuen uns auf euer Feedback!