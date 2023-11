Avatar: Frontiers of Pandora bekommt mindestens zwei Story-DLCs, was steckt drin?

Das Action-Adventure auf Pandora wird um mindestens zwei DLCs erweitert.

Am 7. Dezember 2023 erscheint Avatar: Frontiers of Pandora, das neue Action-Adventure von Ubisoft und Massive Entertainment. Und schon vor Release enthüllen die Entwickler jetzt zwei Story-DLCs, die die Geschichte der Na’vi erweitern werden.

Wir erklären, was genau drin steckt und wann ihr mit den DLCs rechnen könnt. Im Trailer zum Season Pass könnt ihr euch schon mal einen Überblick über die Inhalte verschaffen:

2:44 Avatar: Frontiers of Pandora enthüllt den Season Pass im Trailer

Was bietet der Season Pass?

Der wichtigste Inhalt im Season Pass sind zwei Story-DLCs, die als »Storypacks« bezeichnet werden und offenbar ähnlich funktionieren, wie die Erweiterungen für AC Valhalla, also je eine neue Questreihe und ein neues Gebiet.

»The Sky Breaker«: Dieser DLC dreht sich vor allem um einen nomadischen Na’vi-Clan, der durch die weiten Ebenen von Pandora zieht. Außerdem ist die Rede von »alten Freunden«, dabei könnte es sich um Figuren aus den Filmen handeln. Der DLC erscheint planmäßig im Sommer 2024.

»Secrets of the Spires«: Hier erkundet ihr ein komplett neues Gebiet, in dem die RDA (Menschen) eine riesige Minenanlage erbaut hat. Ihr attackiert die Operation vom Rücken eures treuen Ikrans aus, stellt euch also auf zahlreiche Luftkämpfe ein. Dieser DLC soll im Herbst 2024 rauskommen.

Wer den Season Pass kauft, bekommt zudem eine Bonusmission, die direkt zum Launch ins Spiel eingefügt wird und in der ihr eine RDA-Basis infiltriert. Dazu kommen noch ein paar kosmetische Boni wie alternative Outfits für euren Na’vi-Charakter oder den Ikran.

Der Preis für den Season Pass ist noch nicht bekannt, beim Kauf der Gold (110 Euro) oder Ultimate Edition (130 Euro) ist der Pass allerdings mit inbegriffen. Das Basisspiel kostet 70 Euro. Vermutlich kann man die DLCs später auch einzeln kaufen, bei AC Valhalla kosteten solche Erweiterungen jeweils 25 Euro und der Season Pass 40 Euro. Möglicherweise orientiert sich Frontiers of Pandora daran, was auch zu den verschiedenen Preisklassen passt.

Ihr seid gefragt: Kauft ihr euch den Season Pass für Avatar: Frontiers of Pandora direkt mit oder wartet ihr lieber erstmal ab, wie gut euch das Hauptspiel gefällt? Was für Erfahrungen habt ihr bei AC Valhalla gesammelt? Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Art Live Service für Singleplayer-Spiele? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.