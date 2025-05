Daredevil in Avengers: Doomsday? Charlie Cox verrät, wie viel er angeblich weiß

Der umfangreiche Cast von Avengers: Doomsday begeistert - doch einige Fan-Leiblinge fehlen. Bilderquellen: Marvel Studios (links); Netflix (rechts).

Vor einigen Wochen veröffentlichte Marvel die ersten Namen für die Avengers-Rückkehr in Doomsday. Eine positive Überraschung waren die zahlreichen Gesichter aus dem X-Men-Franchise, das in den letzten Jahrzehnten von 20th Century Fox aufgebaut wurde. Wenig erfreulich dürfte für Fans wohl die Nachricht gewesen sein, dass der knallharte Daredevil bisher nicht genannt wurde.

In einem Interview mit Collider verriet sein Schauspieler Charlie Cox, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler erfahren, ob sie in einem MCU-Projekt dabei sind, sowie ob er weiß, welche Helden und Schurken in Avengers: Doomsday auftauchen werden.

»Wir erhalten die Information normalerweise genau wie alle anderen«

MCU-Chef Kevin Feige hat bestätigt, dass nicht alle Charaktere des neuen Avengers-Films bekannt gegeben wurden. Noch ist also nicht klar, ob Daredevil wirklich nicht dabei sein wird. Also fragte Collider einfach direkt beim Schauspieler Charlie Cox nach. Die Antwort war nicht sehr konkret, überrascht aber:

Wir erhalten die Information normalerweise genau wie alle anderen. Zumindest war es bisher immer so. Irgendjemand schickt mir einen Link. Ich suche nach meinem Namen. Er ist nicht da. Vielleicht eines Tages.

Cox' Antwort gibt einen interessanten Einblick, wie die Stars erfahren, ob sie dabei sind. Außerdem kann daraus interpretiert werden, dass die Stars womöglich dieselbe unvollständige Liste erhalten haben wie die Fans. Dann wüssten sie teilweise selbst nicht, ob sie dabei sind oder nicht. Noch könnten sie theoretisch dazustoßen, schließlich sind die Dreharbeiten zu Doomsday erst Ende April 2025 gestartet.

In jedem Fall ist klar, dass Cox nie verraten würde, wenn er dabei ist. Dafür sorgt garantiert eine Verschwiegenheitserklärung. Zu viel Wert sollte auf die Aussage daher nicht gelegt werden. Sicher ist jedoch, dass ihr Daredevil spätestens in der zweiten Staffel von Born Again wiedersehen werdet, die voraussichtlich im Frühjahr 2026 auf Disney Plus erscheint.

Der gesamte bisher bestätigte Cast im Überblick

Auch wenn noch einige Namen fehlen, liest sich die Liste der bisher bestätigten Charaktere beeindruckend. Alle genannten Schauspielerinnen und Schauspieler seht ihr hier:

Chris Hemsworth - Thor

Vanessa Kirby - Invisible Woman

Anthony Mackie - Captain America

Sebastian Stan - Bucky

Letitia Wright - Black Panther

Paul Rudd - Ant-Man

Wyatt Russell - U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Ebon Moss-Bachrach - The Thing

Simu Liu - Shang-Chi

Florence Pugh - Yelena Belova

Kelsey Grammer - Beast

Lewis Pullman - The Sentry

Danny Ramirez - The Falcon

Joseph Quinn - Human Torch

David Harbour - Red Guardian

Winston Duke - M'Baku

Hannah John-Kamen - Ghost

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Professor X

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Nightcrawler

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Pedro Pascal - Mister Fantastic

Robert Downey Jr. - Doctor Doom

