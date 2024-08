Doctor Doom statt Kang: Wie geht es jetzt mit dem gestrichenen Avengers-Bösewicht im MCU weiter?

Doomsday statt Kang Dynasty: Marvel hat die Pläne für Avengers 5 und 6 offiziell über Bord geworfen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Paukenschlag bei Marvel: Nach dem Rausschmiss von Jonathan Majors steht jetzt fest, dass es die MCU-Helden mit einem neuen Bösewicht zu tun bekommen. Statt Kang tritt Doctor Doom als der Gegenspieler von Avengers 5 und 6 auf - und dafür kehrt niemand Geringeres als Robert Downey Jr. zurück.

Doch was genau bedeutet das für Kang? Immerhin haben zahlreiche Filme und Serien nach Endgame darauf hingearbeitet, dass gleich eine ganze Palette an Kangs das gesamte Multiversum gefährden. Vielleicht liefert ein Insider jetzt die Antwort.

Alle Kangs sind auf dem Weg zu ihrem Heimatplaneten gestorben

Laut Alex Perez von The Cosmic Circus macht Marvel mit Kang nun ... gar nichts.

Dem Scooper zufolge soll der Schurke im Marvel Cinematic Universe schlichtweg keine Rolle mehr spielen. Stattdessen konzentrieren sich die kommenden Filme auf Doctor Doom, für dessen Rolle der ehemalige Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. eine absurd hohe Gage gezahlt bekommt - mehr als 80 Millionen US-Dollar, um genau zu sein.

Seid natürlich gewarnt: Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt nicht! Zuvor gab es immerhin bereits Gerüchte und Spekulationen, dass Marvel nach dem Rauswurf von Jonathan Majors einen neuen Kang-Darsteller ausfindig machen könnte.

Doch das könnte sich tatsächlich erledigt haben: Avengers 5 hört nicht mehr auf den Titel The Kang Dynasty, sondern wurde in Doomsday umbenannt. Und dafür wurde eben Robert Downey Jr. als Doctor Doom offiziell enthüllt.

Für die Kontinuität des Marvel Cinematic Universe wäre es natürlich ein wenig unglücklich, sollte Kang tatsächlich einfach rausgeschrieben oder sogar ignoriert werden. Gerade in Anbetracht der Post-Credits-Szene von Ant-Man and the Wasp: Quantumania, die unmissverständlich mehr Kang anteaserte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Man könnte aber argumentieren, dass Staffel 2 von Loki das Kang-Problem bereits gelöst hat. Das Finale der Marvel-Serie impliziert, dass die TVA Herr der Lage wurde und sämtliche Kang-Varianten einsacken konnte. Das ist aber nur eine mögliche Interpretation der Geschehnisse und darüber sind sich Fans noch nicht so ganz einig geworden.

Außerdem scheint Marvel bezüglich Kang bereits einiges über Bord geworfen zu haben. Laut dem etablierten Insider Daniel Richtman hätte Deadpool & Wolverine ursprünglich auf Avengers: Kang Dynasty vorbereiten sollen. Richtman zufolge sollte der TVA-Agent Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) die Anker-Wesen unterschiedlichster Universen rekrutieren, damit die gegen den Rat der Kangs kämpfen.

Offiziell bestätigt ist das natürlich ebenfalls nicht, doch die Idee würde für die Prämisse von Deadpool & Wolverine allemal Sinn ergeben.

Mehr dazu, wie die Zukunft des Marvel Cinematic Universe aktuell aussieht und auf was für neue Filme und Serien sich Fans freuen dürfen, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass Doctor Doom jetzt Kang als großen Avengers-Gegenspieler ersetzt? Begrüßt ihr die Entscheidung oder hättet ihr ein Recasting bevorzugt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!