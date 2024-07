Captain America 4 beantwortet nach 3 Jahren endlich eine Frage, die sich Fans seit 7 Filmen stellen

Im Marvel Cinematic Universe haben die Eternals einfach ihren toten Celestial liegen lassen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Was wurde eigentlich aus Tiamut? Ihr wisst schon: dem Celestial, der im großen Finale von Eternals eigentlich aus der Erde schlüpfen sollte, dann aber versteinert und dadurch getötet wurde. Seit 2021 und damit über drei Jahre und sieben Marvel-Filme hinweg fehlt von Tiamut so gut wie jede Spur.

Nur die She-Hulk-Serie auf Disney Plus bestätigte zumindest, dass die Überreste des Celestials weiter im Ozean vor sich hin dümpeln. Viele MCU-Fans zerbrechen sich seitdem aber den Kopf darüber, warum sich eigentlich sonst niemand um Tiamut schert.

Tiamut lebt doch noch!

Das ändert sich nun endlich mit Captain America: Brave New World, der am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos startet. Im ersten Trailer zum Solo-Film für Anthony Mackie in der Rolle von Sam Wilson lassen sich nämlich ziemlich eindeutige Hinweise erspähen, dass sich offenbar die Nationen der Erde um Tiamuts versteinerte Leiche balgen.

So sind diverse Kriegsschiffe der japanischen und der US-Regierung zu sehen, während sich der neue Captain America und sein Sidekick Joaquin Torres (Danny Ramirez) hitzige Dogfights mit Kampfjets liefern. Werft am besten einfach mal selbst ab Minute 01:30 einen Blick darauf:

1:48 Captain America: Im ersten Trailer zu Brave New World lässt der Rote Hulk seine Muskeln spielen

Tiamut im Kreuzfeuer

Warum eigentlich? Darüber lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Da Tiamuts gigantische Überreste an den Hoheitsgebieten mehrere Nationen grenzt, dürften gleich mehrere Länder Anspruch darauf erheben. Womöglich geht es dabei nicht nur ums Prinzip, besagte Nationen dürften dabei ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen haben.

So könnten im Inneren von Tiamut (sofern er denn nicht voll und ganz aus Stein besteht) wertvolle, außerirdische Ressourcen darauf warten, eingeheimst und verarbeitet zu werden. Ähnlich passiert es ja schon seit geraumer Zeit auf Knowhere - dem abgetrennten Kopfs eines Celestials inmitten des Weltraums aus Guardians of the Galaxy, der sogar besiedelt wurde.

Tiamut ist nicht der erste tote Celestial, bei dem sich um dessen Überreste gestritten wird. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Laut populären Fan-Theorien (via ScreenRant) gäbe es damit zum Beispiel eine gute Gelegenheit, Adamantium im Marvel Cinematic Universe einzuführen - also dem extrem widerstandsfähigen Metall, mit dem Wolverines Krallen und Skelett überzogen sind.

So oder so dürften sich Marvel-Fans definitiv darüber freuen, dass nach drei Jahren und sieben Filmen endlich ein (im wahrsten Sinne des Wortes) riesiger loser Faden des MCUs wieder aufgegriffen wird. Seit Eternals lief immerhin bereits die folgende Palette an neuen Kino-Abenteuern auf der großen Leinwand:

Übrigens: Mit Captain America 4 stößt jetzt auch Harrison Ford zum Marvel Cinematic Universe. Der 82-jährige Schauspieler tritt als Thaddeus Thunderbolt Ross in die Fußstapfen des 2022 verstorbenen William Hurt. Der erste Trailer zu Brave New World teast dabei an: Harrison Ford wird sogar zum Red Hulk!

Am 24. Juli 2024 startet derweil mit Deadpool & Wolverine erstmal der einzige MCU-Film diesen Jahres im Kino. Mehr zur Zukunft des Marvel Cinematic Universe könnt ihr außerdem unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Captain America: Brave New World? Wie gut hat euch der erste Trailer gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!