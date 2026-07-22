Von Warhammer bis zu historischen Schlachten: Ein Publisher für große Strategie-Fans hat gerade einige spannende Ankündigungen rausgehauen

Warhammer und Weltkrieg – das sind die zwei größten Themen der Slitherine-Ankündigungen.

Spiele aus dem Hause Slitherine sind ausnahmslos für Strategie-Freunde interessant. Die Engländer sind schon seit Jahren darauf spezialisiert und durchaus auch bekannt für einige richtig komplexe Brocken und vor allem nischigere Strategie-Titel. Die Panzer-Corps-Reihe stammt etwa von Slitherine.

Jetzt hat Slitherine kurzerhand ihre Pläne für die kommenden Monate und Jahre enthüllt! In einer großen Show gab es mehrere wichtige Ankündigungen, darunter neue Spiele, neue Erweiterungen und Release-Versprechen. Wir listen sie euch alle auf.

Diese neuen Spiele wurden enthüllt

Warhammer Blood Bowl

Die Tomb Kings haben bald ebenfalls Bock darauf, ein wenig Football zu spielen.

Eine der ungewöhnlichsten Ankündigungen betrifft Blood Bowl. Es wurde nämlich ein völlig neuer Teil der Reihe enthüllt, der den Namen Warhammer Blood Bowl trägt. Allerdings scheint es eher eine Art Re-Release von Blood Bowl 3 zu sein. Der aktuellste Ableger der einst sehr geschätzten Rundentaktik-Reihe, in der die Warhammer-Völker blutiges Football spielen, soll die Spielerfahrung »verfeinern, verbessern und erweitern«.

Blood Bowl 3 kam bei den Fans zum Release nicht gut an und gilt bis heute als große Enttäuschung. Nicht nur aufgrund der Technik, auch die Monetarisierung sorgt für viel Frust. Warhammer Blood Bowl wirft die Ingame-Währung über Bord und führt neue Völker als klassische DLCs ein. Zum Release im Herbst sollen direkt Bretonia und die Tomb Kings ins Spiel integriert werden. Obendrein bekommen alle Besitzer von Blood Bowl 3 das neue Warhammer Blood Bowl geschenkt.

Veil of Ashes

1:45 Veil of Ashes: Ein eindrucksvolles Echtzeitstrategiespiel mit gigantischen Panzern kommt aus Deutschland

Autoplay

Veil of Ashes ist keine völlig neue Ankündigung, das Team dahinter ist jetzt aber eben einen Publishing-Deal mit Slitherine eingegangen. Das RTS erinnert ein wenig an Iron Harvest. Auch hier spielt die düstere Geschichte in einer alternativen Zeitlinie, in der mächtige Kriegsmaschinen in den Krieg ziehen. Nur werden die teils abenteuerlich großen Panzer von Dampf angetrieben. Entwickelt wird das Echtzeitstrategiespiel übrigens vom Karlsruher Studio Greifenmaer.

Bolt Action

Bolt Action wird wie die Tabletop-Vorlage rundenbasiert und taktisch.

Eine Umsetzung des bekannten Weltkriegs-Tabletops Bolt Action hat Slitherine bereits im Dezember angekündigt. Jetzt hat der Publisher aber erstmals ausführliche Gameplay-Szenen zu dem Taktikspiel enthüllt. Bolt Action wirft euch in rundenbasierte Schlachten und hält sich auch im Spiel stark an die Regeln der Tabletop-Vorlage. Wer will, darf seine Einheiten sogar selbst bemalen, wie im Tabletop!

Memoir '44

Wie das PC-Spiel aussieht, wissen wir noch nicht. Aber das ist das Brettspiel.

Eine weitere Brettspiel-Umsetzung eines Strategiespiels im Zweiten Weltkrieg wurde angekündigt. Allerdings handelt es sich in diesem Fall wohl um eine digitale Version des Brettspiels. Ihr bekommt also die Möglichkeit, digital das hexfeldbasierte Brett zu bespielen und virtuelle Würfel zu würfeln. Die Vorlage ist ein Duellspiel für zwei bis vier Personen, in dem ihr einige entscheidende Schlachten des Zweiten Weltkriegs an der Westfront nachstellt.

Radio Commander: Battle of Britain '40 und Pacific '41

In Radio Commander müsst ihr den Krieg ausnahmslos am Kartentisch entscheiden.

Gleich zwei neue Spiele rund um Radio Commander wurden enthüllt. Das ursprüngliche Spiel von 2019 hatte einen sehr ungewöhnlichen Ansatz. Darin musstet ihr im Vietnamkrieg Befehle geben, allerdings hattet ihr dafür nur eine Landkarte, Plättchen, Figürchen und euer Funkgerät zur Verfügung. Was wirklich auf dem Schlachtfeld passiert, konntet ihr nicht sehen. Wie ein echter Militärkommandant eben. Die beiden neuen Spiele verlagern den Fokus auf den Zweiten Weltkrieg. Einmal als Kommandant im Pazifikkrieg und einmal als Kommandant der britischen Luftwaffe.

Neue DLCs

Panzer Corps 2: Elite - All American: Der neuste DLC für Panzer Corps 2 ist ab sofort verfügbar und dreht sich um die die amerikanische 82. Luftlandedivision.

Der neuste DLC für Panzer Corps 2 ist ab sofort verfügbar und dreht sich um die die amerikanische 82. Luftlandedivision. Broken Arrow: Russian Guard: Der DLC für das Modern-Military-RTS bringt neue Einheiten und Loadouts ins Spiel.

Der DLC für das Modern-Military-RTS bringt neue Einheiten und Loadouts ins Spiel. Distant Worlds 2: Shadows Rising: Das 4X-Strategiespiel im Weltraum wird um eine waschechte Piratenfraktion erweitert. Der DLC erscheint am 7. Oktober.

Das 4X-Strategiespiel im Weltraum wird um eine waschechte Piratenfraktion erweitert. Der DLC erscheint am 7. Oktober. Terminator: Dark Fate - Defiance: Evolution : Das Terminator-RTS bekommt eine Story-Erweiterung, die in Kanada spielt und im September erscheinen soll.

: Das Terminator-RTS bekommt eine Story-Erweiterung, die in Kanada spielt und im September erscheinen soll. ICBM: Escalation - Assassin's Mace: Das globale RTS bekommt einen DLC, der euch in ein alternatives China im Jahr 1946 verschlägt, mitten im chinesischen Bürgerkrieg.

Neue Termine

Space Station Designer erscheint am 18. November.

erscheint am 18. November. Battleplan erscheint jetzt im dritten Quartal 2026.

erscheint jetzt im dritten Quartal 2026. Nightmare Frontier verlässt heute den Early Access.

Abschließend zu dieser riesigen Wagenladung an Infos wurde auch noch ein Sale angekündigt, rund um Spiele aus dem Hause Slitherine. Die Rede ist von einem der »größten Slitherine-Sales aller Zeiten«. Hier gibt es bei Steam Rabatte auf zahlreiche Spiele. Darunter etwa 70 Prozent auf Warhammer 40,000: Battlesector. Aber auch Terminator: Dark Fate - Defiance ist um 40 Prozent reduziert und Distant Worlds 2 um 65 Prozent.