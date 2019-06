Avengers: Endgame startet am 27. Juni 2019 ein zweites Mal in den deutschen Kinos. Dieses mal wird der Kampf von Iron Man, Captain America, Thor und Co. gegen Thanos jedoch mit 6 Minuten und 19 Sekunden neuem Material über den Bildschirm laufen.

Passend zu diesem Anlass hat Marvel bekannt gegeben, dass der vorletzte Film der Infinity-Saga in den USA am 13. August 2019 auf Blu-ray und DVD erscheint und bereits am 30. Juli digital erhältlich sein wird. Es bleibt zu hoffen, dass der deutsche Termin nicht allzu lange auf sich warten lässt.

Doch was steckt konkret hinter der erweiterten Fassung von Avengers: Endgame? Fundamental wird der Film dadurch nicht verändert. Es handelt dabei vor allem um Szenen, die sich nach dem Abspann abspielen. MCU Cosmic berichtet von den folgenden Inhalten:

Deleted Scene mit Hulk nach dem Abspann

kurzer Teaser zu Spider-Man: Far From Home (deutscher Kinostart am 04. Juli 2019)

Tribut an die verstorbene Comic-Legende Stan Lee

Begrüßung der Zuschauer durch Joe und Anthony Russo (zumindest in US-Kinos)

Ein gelungener Abschied - Unsere spoilerfreie Filmkritik zu Avengers: Endgame

Wird Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten?

Mit der Rückkehr in die Kinos dürfte Avengers: Edngame genug Geld einspielen, um James Camerons Avatar vom Thron des erfolgreichsten Films aller Zeiten zu verdrängen. Endgame konnte bei seinem ersten Kinolauf 2,75 Milliarden Dollar weltweit einspielen, aktuell fehlen knappe 38 Millionen, um die 2,787 Milliarden von Avatar abzulösen.

Es ist fest damit zu rechnen, dass die oben erwähnten Szenen auch auf der Blu-ray zu Avengers: Endgame landen. Zur Feier der Ankündigung haben die Marvel Studios ebenfalls einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, den Fans jedoch mit Vorsicht genießen sollten: Das Video zeigt einige der wichtigsten Schlüsselmomente der zweiten Runde gegen Thanos.

Wer Avengers: Endgame noch nicht gesehen hat, sollte das folgende Video also besser meiden. Deswegen hier nochmal die ausdrückliche Spoiler-Warnung!

MCU-Filme nach Avengers: Endgame - So sieht die Zukunft des Marvel Cinematic Universe aus