Das große Comic-Urgestein Stan Lee ist tot. Das vermeldet die amerikanische Promi-News-Seite TMZ unter Berufung auf Lees Tochter J.C. Lee. Demnach starb der Comic-Zeichner und Erfinder zahlreicher Superhelden im Marvel-Universum am frühen Montagmorgen in seinem Haus in den Hollywood Hills. Ein Krankenwagen fuhr ihn zwar noch in das Cedars-Sinai Medical Center, wo er jedoch für tot erklärt wurde.

Stan Lee wurde 95 Jahre alt. Er hinterlässt eine Tochter, J.C. Lee. Seine Frau Joan verstarb 2017 im Alter von 93 Jahren.

Stan Lee - prägende Ikone ganzer Generationen

Stan Lees Karriere ist rückblickend betrachtet natürlich ein riesiger Erfolg, doch der Comic-Zeichner hatte es nicht immer leicht. Bereits mit 17 Jahren fing Stan Lee als Comiczeichner an, für den Verlag zu arbeiten, aus dem später Marvel Comics wurde. Während des zweiten Weltkriegs diente Lee in der US-Armee, wo er Texte für Trainigsfilme und Anleitungen verfasste und Cartoons zeichnete. Nach dem Ende des Krieges kehrte er zu seinem alten Arbeitgeber zurück und war maßgeblich an der »Marvel-Revolution« des Comic-Marktes beteiligt.

In den 1950-er Jahren leideten Comics unter einem sehr schlechten Ruf: Angeblich sollten sie die Jugend verderben. Um weiter publizieren zu können, unterwarfen sich Comic-Verlage einer Selbstzensur. Erst in den späten 50er Jahren belebt der Konkurrent DC Comics wieder das Geschäft mit seinen Superhelden. Angespornt von diesem Erfolg entwickelt Stan Lee zusammen mit Jack Kirby die Fantastischen Vier und danach Hulk, Iron Man, Thor und die X-Men. Mit seinen Werken sorgte Lee dafür, dass der strenge Comics Code gelockert wurde, später sogar komplett irrelevant wurde.

Das neue Element seiner Comics: Die Superhelden sind nun richtige Charaktere, keine perfekten Abbilder von Halbgöttern, die alles schaffen. Lees Arbeit hilft dem Genre, aus einer Nische zu entkommen und zum prägenden popkulturellen Medium ganzer Generationen zu werden.

Breaking News: Diese Meldung wird im Laufe der kommenden Minuten um Hintergründe erweitert.

Foto: Gage Skidmore via flickr.com | CC BY-SA 2.0