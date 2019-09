Avengers: Endgame vollendet als erfolgreichster Kinofilm die Infinity-Saga des Marvel Cinematic Universe. Anlässlich des Heimkinostarts des Superhelden-Spektakels verrieten nun die beiden Drehbuchautoren Christopher Markus und Stephen McFeely im Gespräch mit Vanity Fair, warum die neue Superheldin Captain Marvel nur eine kleine Rolle im Kampf gegen Thanos spielt.

Nach Meinung der beiden Drehbuchautoren wäre es gegenüber den übrigen Helden unfair, wenn nun Captain Marvel mit all ihren Fähigkeiten in einem Handstreich das gelingt, wofür die übrigen Avengers so lange gebraucht haben: Den übermächtigen Thanos zu besiegen.

Schließlich steht nicht sie im Mittelpunkt des Films, sondern die Avengers der ersten Stunde mit Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Hawkeye und Black Widow. Künftig dürfte ihre Rolle im MCU aber größer ausfallen.

Captain Marvel wurde nach 10 Jahren und über 22 Filmen ins MCU eingeführt. Als sie sich nach ihrem Solofilm in Endgame erstmals den übrigen Avengers vorstellt, war von Anfang an ihr Part nie größer geplant.

Marvels Avengers: Endgame stößt Avatar vom Thron als erfolgreichster Kinofilm

