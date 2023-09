Marvels Superhelden-Filme sollen vor der größten Revolution seit 15 Jahren stehen

Befindet sich das MCU auf der Zielgeraden? Wir fassen die Gerüchte für euch zusammen.

Das Marvel Cinematic Universe existiert bereits seit 2008. Damals erklärte Tony Stark der versammelten Presse, dass er Iron Man sei und trat damit ein filmisches Universum mit ungewissen Erfolgsaussichten los.

29.551.030.756 US-Dollar später kann man sagen: Ja, das MCU ist eine Erfolgsgeschichte - die aber nach Ansicht vieler Fans und Filmkritiker in den letzten Jahren ein paar Qualitätsrisse erhalten hat. Die Rufe nach einem Ende oder zumindest Reboot des MCU werden lauter.

Und dieser Reboot soll tatsächlich kommen. Zumindest behauptet das die Gerüchteküche. Ihr merkt also: Packt euren altgedienten Salzstreuer aus, denn wir betreten nun das abenteuerliche Land der unbestätigten Vermutungen und Behauptungen. Nichts davon muss so passieren, es gibt aber durchaus ein paar gute Argumente, die für ein Reboot sprechen.

Kevin Feiges Abschiedspräsent?

Was wird behauptet? Ursprung der Reboot-Gerüchte ist der als gut informiert geltende Insider-Account CanWeGetSomeToast auf X (ehemals Twitter). In einem Post geht es eigentlich um den nächsten Wolverine nach Hugh Jackman, doch dann ist plötzlich die Rede davon, dass Avengers: Secret Wars das bisherige MCU abschließen soll, um etwas völlig Neuem Platz zu machen:

Was könnte das bedeuten? Wer die Comic-Vorlage von Secret Wars kennt, wird wissen, dass aus einzelnen Versatzstücken verschiedener Welten des Multiversums die sogenannte Battleworld entsteht, in der sich viele bekannte Superhelden tummeln, bekämpfen oder zu Bündnissen zusammenschließen. Auf dieses Szenario steuern wir im Kino derzeit mit Kang the Conqueror als großem Bösewicht wohl auch zu.

Genau das könnte mit dem völlig Neuen gemeint sein. Das MCU würde dann zwar weiter existieren und wohl auch nicht die komplette Historie über Bord werfen. Dennoch würden sich Schauplatz und Helden wohl für immer verändern und komplett neue Geschichten erzählt werden.

Wie realistisch ist das? Was im ersten Moment vielleicht wie reine Fan-Fiction klingen mag, hat durchaus ein paar logische Argumente auf seiner Seite. So ist zum Beispiel bekannt, dass MCU-Mastermind Kevin Feige noch immer eine emotionale Verbindung zu den alten Marvel-Filmen vor dem MCU hat, vor allem zur originalen X-Men-Trilogie und den alten Fantastic-Four-Streifen.

Chris Evans als Johnny Storm und Captain America zugleich? Secret Wars würde ein solches Doppel-Cameo ermöglichen.

Das Problem: Viele Prä-MCU-Filme von Marvel haben keinen sauberen inhaltlichen Abschluss erhalten. Gut möglich also, dass Kevin Feige die Battleworld als großen Alles ist möglich -Spielplatz nutzt, dutzende Cameos alter Marvel-Figuren auf die Beine stellt und am Ende alles in einem spektakulären Finale zum Reboot führt, um neuen Charakteren ohne Altlasten den Boden zu bereiten.

Wären alle bisherigen MCU-Helden Geschichte? Aufgrund der enormen Popularität bei den Fans und vorhandenem erzählerischen Potenzial gilt es als unwahrscheinlich, dass Tom Hollands Spider-Man keine Rolle im neuen MCU spielen wird. Auch andere derzeit beliebte Helden sollen nach dem Reboot weiterhin an Bord sein, aber bei weitem eben nicht alle.

Was haltet ihr von der Vorstellung, dass das MCU einen großen Reboot erfahren könnte? Würdet ihr euch über komplett neue Orte, Charaktere und Welten freuen oder ist für euch die Luft aus dem Filmuniversum schon lange raus, weshalb ihr auch dann kein Kinoticket mehr dafür lösen würdet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!