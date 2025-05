Baldur's Gate 3: Hinter einem mächtigen Gegner verbirgt sich eine tragische Geschichte

Ansur sieht furchterregend aus, hat aber unser Mitleid verdient.

In vielen Fantasy-Welten sind Drachen nicht einfach nur tödliche Bestien, die Dörfer abfackeln und Gold horten. Oft wird ihnen Intelligenz, Weisheit oder sogar Mitgefühl zugeschrieben. Das gilt auch für die Drachen von Baldur's Gate 3. Und im Falle des untoten Bronzedrachen Ansur erwächst daraus eine tragische Geschichte.

Freundschaft und Verrat

Ansur tritt uns als Bossgegner im Verlauf von Wylls Begleiterquest gegenüber. Der untote Drache besteht nur noch aus einem grün gefärbten Skelett, das an manchen Stellen metallisch leuchtet: ein Hinweis auf Ansurs Vergangenheit, denn es handelt sich um oxidierte Bronze.

Einst war er ein prächtig schimmernder Bronzedrache, eine Unterart, die einen starken Sinn für Gerechtigkeit besitzt und keinerlei Grausamkeiten duldet. Bronzedrachen interagieren besonders gerne mit Menschen und helfen ihnen immer wieder in Notlagen. Oft verwandeln sie sich dabei selbst in Menschen.

So ähnlich sah Ansur möglicherweise früher aus. (Bildquelle: Magic: The Gathering, Wizards of the Coast)

Ansur verband eine tiefe Freundschaft mit dem Abenteurer Balduran, dem legendären Gründer von Baldur's Gate (Spoiler-Warnung für die Hauptquest von Baldur's Gate 3).

Bei einem seiner Abenteuer wurde Balduran allerdings von Gedankenschindern infiziert und verwandelte sich langsam selbst in eines der Wesen. Ansur suchte bis zuletzt verzweifelt nach einer Möglichkeit, ihn zu heilen, doch Balduran akzeptierte irgendwann sein Schicksal. Er wurde zum Imperator, der euch in Baldur's Gate 3 über weite Strecken der Geschichte begleitet. Ein Zusammenhang, von dem ihr allerdings erst nach dem Kampf gegen Ansur erfahrt.

Als ihr ihm begegnet, ist Ansur nur noch ein Schatten seines früheren Selbst.

Der Imperator erzählt euch dann auf Nachfrage auch vom tragischen Ende der Freundschaft zwischen ihm und Ansur. Der Drache versuchte schließlich, ihn im Schlaf zu töten, im Glauben, dass er ihm damit einen gnadenvollen Tod gewährte. Doch Balduran konnte sich verteidigen und musste den Drachen im Kampf töten. Ein Brief von Balduran an Ansur, den ihr bei dem toten Drachen findet, macht das Ganze noch trauriger:

Lieber Ansur, ich habe es tausendmal gesagt und sage es wieder - es gibt keine Heilung und das ist in Ordnung. Es geht mir gut, mehr als gut, besser als jemals zuvor. Warum quälst du dich also? Natürlich weiß ich wieso. Erinnere dich an Yal Tengri, du und ich segelten zusammen für Monate, auf der Suche nach dem großen Turm. Als wir ihn endlich gefunden hatten, waren wir furchtbar krank. Aber du hast niemals meine Seite verlassen, nicht für einen Moment, ob wohl du einfach hättest fliegen können. Du hast mir erzählt, es wäre etwas Besonderes, es mit mir zu erleben, durch meine Augen. Du wolltest meine Leidenschaft für Abenteuer teilen. Es war, wie du sagtest, ein Privileg. Aber die Wahrheit ist, das Privileg war meines. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist, Ansur. Ich musste dich niemals um irgendetwas bitten, aber ich bitte dich jetzt darum, aufzuhören. Ich mag nicht mehr länger meine Gefühle spüren, aber ich keine deine, und du leidest. Es muss nicht so enden. Sei frei, Ansur. Fliege. Und wisse, dass auch wenn ich nicht an deiner Seite bin, werde ich immer dein Balduran gewesen sein.

Die Tatsache, dass Ansur den Brief bei sich trug, spricht dafür, dass er nach all dieser Zeit immer noch um Balduran trauert. Vielleicht gewähren wir Ansur also durch seinen Tod endlich Frieden, wie er es sich für seinen Freund gewünscht hatte.

Wenn ihr nach dieser traurigen Geschichte erst einmal wieder ein wenig Aufmunterung gebrauchen könnt, dann haben wir zum Glück für euch jede Menge neue Geschichten rund um Baldur's Gate 3. Im Rahmen unserer Themenwoche könnt ihr für euren Lieblingscharakter abstimmen oder mehr über das versteckte Killer-Schaf lesen, das auch noch brennt??!