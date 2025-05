In Baldur’s Gate 3 versteckt sich ein Killer-Schaf, das ständig in Flammen aufgeht

Karlach fühlt sich bei dem brennenden Schaf endlich verstanden.

Wer glaubt, in Baldur’s Gate 3 schon alles gesehen zu haben, täuscht sich gewaltig. Mit etlichen Easter Eggs, tausenden Stunden an Dialogen und auffindbaren Gegenständen wissen vermutlich nicht mal mehr die Entwickler selbst, was in ihrem Spiel drinsteckt.

Eines dieser besonders gut versteckten Inhalte ist Harvard Willoughby, das brennende Killer-Schaf aus Rivington.

Was kann das eigenartige Schaf?

Harvard Willoughby, oder auch Harvard Weidling auf deutsch, ist weit mehr als ein ordinärer Vierbeiner mit etwas Wolle am Körper. Harvard ist eine magische Bestie, die euren Gegnern das Fürchten lehren wird.

Mit einem Statuswert von 18 Stärke kann Harvard ordentlich austeilen. Auch wenn die Kreatur offiziell eine Bestie ist, ist sie mit einem mageren Wert von zwei zumindest keine Intelligenzbestie. Besonders spannend wird es aber bei den Resistenzen: Der gute Herr Willoughby ist nämlich immun gegen Feuerschaden.

Davon profitiert das Schaf ungemein, eine seiner Fähigkeiten ist es nämlich, direkt zum Beginn eines Kampfes sich selbst in Flammen aufgehen zu lassen. Ohne Feuerimmunität würde ihm das selbst 1 bis 4 Schaden pro Runde zufügen, Harvard ist aber von ein paar Flammen völlig unbeeindruckt – die Wolle bleibt dran.

Den Untertitel Rache der Natur hat sich Harvard verdient.

Das gute Schaf kann nicht nur Kopfnüsse verteilen, Harvard hat auch ein paar Zauber drauf: Blitz rufen, Verstricken, Dornenpeitsche und Dornenwand sind im Repertoire des Schafes mit dabei.

Ihr seht schon, Harvard hat's faustdick hinter den Ohren! Ein Nachteil ist dann aber doch sehr präsent: Harvard kann zu Beginn seiner Runde explodieren. Damit macht das Schaf acht W6 Feuerschaden in seiner unmittelbaren Umgebung und wird nur noch zu einem Häufchen Asche. Da hilft dann auch keine Feuerimmunität mehr.

Das Schaf bleibt damit auch tot, es kann nicht wiederbelebt werden und auch nicht erneut aus einem Ei schlüpfen. Apropos, wir müssen natürlich noch klären, wie Harvard überhaupt in eure Gruppe kommt!

So findet ihr das Killer-Schaf

Harvard Willoughby ist nicht grundlos so unbekannt, ihr müsst eine Reihe ungewöhnliche Aufgaben erfüllen, damit sich das Schaf in euer Lager verirrt. Die einzige Voraussetzung aber: Ihr müsst euch im dritten Akt befinden.

Reist in die Unterstadt von Baldur’s Tor und begebt euch in die Taverne Elfgesang. Dort findet ihr einen Komiker mit dem allzu bekannten Namen Harvard Willoughby. Es kann natürlich nicht zwei Figuren mit dem gleichen Namen geben, daher müsst ihr den zweitklassigen Witzereißer töten. Bedenkt, dass ihr damit dem gesamten Etablissment den Kampf ansagt. In Rivington und der Unterstadt müsst ihr nun bei zwei Türmen die Glocken läuten, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Der eine Turm befindet sich beim Tempel der Offenen Hand in Rivington, der andere ist beim Wachturm in der Unterstadt. Jetzt begebt ihr euch in euer Lager in Rivington und lauft ganz hinter, wo Scratch und das Eulenbären-Junge gerne spielen – ihr braucht die beiden aber nicht im Lager, keine Sorge. Dort befindet sich aber ein großes, mysteriöses Ei. Klickt drauf und schon schlüpft Harvard Willoughby daraus!

Das magische Schaf ist mit Sicherheit eines der ungewöhnlichsten Haustiere in Baldur’s Gate 3, als Eidbrecher-Paladin können aber alle möglichen Untoten Wesen zu einem kurzzeitigen Weggefährten werden.

Besonders spannend ist es, wenn ihr im ersten Akt die unheimliche Eisenflasche mit einem lachenden Gesicht darauf findet, im zweiten Akt die Flasche werft und einen Beobachter somit befreit und direkt tötet. Im Schattenfluch wird jede getötete Figur kurz darauf zu einem Untoten, was wiederum heißt: Ein untoter Beobachter kann zum Untertanen eines Eidbrecher-Paladins werden.

So cool es aber ist, einen Beobachter zu steuern: Bereits nach einer langen Rast wird er wieder verschwinden.