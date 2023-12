Baldur's Gate 3: GameStar-User haben in Sachen Begleiter klare Favoriten - und eine Hassliebe

Einer von beiden wird geliebt, der andere genau so viel gehasst. Ratet mal, wer.

In Baldur's Gate 3 tummeln sich deutlich weniger potenzielle Begleiter als noch in den beiden Vorgängern. Allerdings habt ihr auch zwei Plätze weniger in eurer Party frei und die denkbaren Kandidaten bieten alle ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Gerade wenn es darum geht, welchen davon ihr eigentlich persönlich am sympathischsten findet. Mittlerweile ist Baldur's Gate 3 auch lange genug draußen, dass viele von euch ausreichend Zeit mit den Gefährten verbringen konnten. Nun wollten wir wissen, welcher davon euch am meisten ans Herz gewachsen ist - und auch, wen ihr am liebsten auf dem Gedankenschinderschiff zurückgelassen hättet.

Zwei absolute Favoriten

In der ersten Abstimmung ging es darum, welche Begleiter ihr am liebsten mögt. Hier zeigt sich, dass es zwei Figuren in der Regel zuerst gewählt werden. An der Spitze stehen die feuerfeste Tieflingsdame Karlach sowie wie die anfänglich etwas griesgrämige Klerikerin Schattenherz:

Auch wenn es ein knappes Rennen zwischen Schattenherz und Karlach ist, setzt sich die Barbarin dann doch ein Stück von Schattenherz ab. Denn Karlach hat nicht nur den Vorteil, dass sie viele Leute am meisten mögen, sie wird auch von allen Begleitern am wenigsten gehasst.

Zu schätzen wissen viele von euch Karlach vor allem dafür, dass sie eine sehr positiv eingestellte Tiefling und immer zu Scherzen aufgelegt ist und sie hat trotz ihres bedrückenden Hintergrunds nie den Spaß am Leben verloren. Oder wie es Count-Zero beschrieb:

Karlach ist eine lebensbejahende Frohnatur. Im Gegensatz zu den anderen "guten" Langweilern, macht es einfach Spaß, mit ihr abzuhängen. Sie erinnert einen, dass es ein Ablaufdatum gibt und man ihre Zeit genießen soll.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Ein Unsympath und eine Hassliebe

Außerdem wollten wir wissen, welchen Begleiter ihr auf den Tod nicht ausstehen könnt. An dieser Umfrage haben etwa 1.000 Leute weniger teilgenommen, trotzdem gab es ein paar interessante Ergebnisse. Ganz vorne stehen hier Lae'zel und Astarion, die nur wenige Votings trennen.

Dass viele Leute Lae'zel nicht ausstehen können, überrascht nicht wirklich. Immerhin kann Lae'zel euch höchstwahrscheinlich auch nicht leiden. Zumindest zu Beginn ist die Githyanki-Kriegerin ausgesprochen launisch, herrisch und lässt sich nichts sagen. Später kann man allerdings herausfinden, dass mehr in ihr steckt, als sie zugeben würde. Findet auch Carinthian Oak:

Lae'zel hat die beste Charakterentwicklung imo. Die wenigsten finden das raus, weil sie anfangs sehr kalt und distanziert ist. Gebt Lae'zel eine Chance, glaubt mir. Lae'zel = Bae'zel :D

Deutlich spannender ist hier die Platzierung von Astarion. Nicht, da das überraschen würde. Der bleiche Elf tut sein Bestes, um anderen Leuten auf die Füße zu treten und sonnt sich dabei in seinem eigenen Glanz. Allerdings liegt Astarion gleichzeitig bei der Wahl zum liebsten Begleiter erstaunlich weit vorne. Hier steht der Halbelf auf Platz drei hinter Schattenherz und Karlach.

Aber Hassliebe ist grundsätzlich wohl das beste Wort, um den Schurken zu beschreiben.

Fabiano Uslenghi Meinung aus der Redaktion: Im Early Access waren die Begleiter in Baldur's Gate 3 für mich noch ein großer Schwachpunkt. Wirklich warm wurde ich damals mit Schattenherz, Astarion und Co. nicht. Im fertigen Spiel konnten sie dann aber alle irgendwie mein Herz erobern - auch wenn meine Geschichte mit Astarion ganz düster ausgegangen ist. Irgendwie bin ich am Ende dann aber doch nicht aus meiner Haut gekommen, und habe mich über Minsc am meisten gefreut. Ja, er kommt kaum vor und hat keine derart elaborierte Nebenquest wie Schattenherz. Aber als Fan der Vorgänger und leidenschaftlicher Zuschauer von Critical Role musste ich den von Matt Mercer vertonten Waldläufer einfach immer dabei haben.

Was denkt ihr über die Auswertung unserer Umfrage? Könnt ihr die Ergebnisse nachvollziehen oder ist das für euch eine absolute Frechheit? Noch habt ihr die Chance, euch für oder gegen einen bestimmten Begleiter auszusprechen! Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, falls ihr ein paar spannende Geschichten mit ihnen erlebt habt!