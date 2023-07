Zauberhafte Aussichten: In Baldur's Gate 3 erwarten euch noch über 400 unbekannte Zaubersprüche

In Baldur's Gate 3 wird's magisch, das wissen wir schon länger. Die genaue Zahl der Zaubersprüche ist dennoch überraschend.

Expecto Patronum, Alohomora und Expelliarmus. Ach ne, da sind wir im falschen Film. Beim Thema Zaubersprüche sind wir aber dennoch richtig. Dass es davon in Baldur’s Gate 3 eine ganze Menge geben soll, ist ja schon hinreichend bekannt. Allein 131 Sprüche sind es bereits in der aktuellen Early Access Version des Rollenspiels.

Jetzt haben die Entwickler von Larian allerdings verraten, wie umfangreich Magie und Zaubersprüche in der finalen Fassung des Spiels werden sollen, die am 3. August erscheint. Und diese Nummer haut einen ganz schön aus den Socken.

Jetzt wird's magisch

Über 600 Zaubersprüche, über alle Varianten hinweg, sollen es sein, die euch in Baldur’s Gate 3 erwarten. Vom Großteil davon wissen wir noch nicht einmal ansatzweise, wie sie heißen und wozu sie dienen. Denn bisher hat Larian gerade einmal 177 Sprüche offiziell vorgestellt.

Mit anderen Worten: Wir kennen noch nicht einmal die Hälfte aller im Spiel enthaltenen Zaubersprüche.

Zum Vergleich: Der zweite der Teil der Reihe bot mit Erweiterungen um die 300 Zaubersprüche. Ziemlich sicher dürften wohl auch einige hiervon ihren Weg in Baldur’s Gate 3 finden. Ein Zauber, über den sich wohl viele Fans besonders freuen dürften, ist Polymorph - ein Spell, mit dem ihr in Divinity: Original Sin 2 eure Feinde in Hühnchen verwandeln konntet.

Wie auch immer die Zaubersprüche letztendlich ausfallen werden: Dank des D&D-Regelwerks, auf dem Baldur’s Gate basiert, hat Magie das Potenzial extrem mächtig zu sein und Effekte hervorzurufen, die sich nur schwer in Zahlen ausdrücken lassen.

Da kommt ein dickes Brett

Aber nicht nur bei den Zaubersprüchen wird Baldur’s Gate 3, was den Umfang betrifft neue Standards setzen. Laut Larian wurden für das Spiel eine Milliarde Zielen Dialoge geschrieben. Zudem soll das Rollenspiel eine der größten Open Worlds aller Zeiten bieten. Alles entwickelt in jahrelanger harter Arbeit, immer nah dran am Feedback der Community. Kollege Peter Bathge findet: Ein Spiel mit Vorbildfunktion.

Eure Meinung ist gefragt: Fiebert ihr dem Release von Baldur’s Gate 3 schon freudig entgegen und könnt es gar nicht erwarten, eure Feinde mit einem Hagel mächtiger Zauber ins Verderben zu schicken? Oder lässt euch das Spiel mit seiner Third-Person-Perspektive eher kalt, weil ihr lieber Bethesda-RPGs spielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.