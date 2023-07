Baldur's Gate 3 beweist endgültig, wie weit es bei Charaktererstellung und Begleitern geht

Baldur's Gate 3 wird richtig groß, das zeigte der Livestream vom 7. Juli abermals.

Mit Baldur's Gate 3 kommt am 3. August das vielleicht umfangreichste Fantasy-Rollenspiel des ganzen Jahres auf uns zu. Seit dem Larian den Release-Vorgezogen hat, wird immer klarer, wie vollgepackt dieses RPG wirklich ist. Zuletzt machte ein Entwickler-Blog erst deutlich, dass nach dem Early Access noch viel mehr Inhalte auf uns warten. Jetzt sprach das Team in einem Livestream erneut über das Spiel und brachte sogar noch mehr umfangreiche Ergänzungen ans Licht.

Dabei stachen zwei Bereiche des Spiels ganz besonders hervor: die Begleiter und der eigene Charakter. Denn Larian hat nochmal gezeigt, wie das System genau funktioniert, wer euch alles begleiten kann und auch, wie sich eure Beziehungen entwickeln.

Das Verlangen als Begleiter

Eine der wichtigsten Ankündigungen bestand sicherlich in der Enthüllung eines komplett neuen ... nun ja, Charakters? Denn Larian enthüllte einen siebten Origin-"Begleiter" namens The Dark Urge also Dunkles Verlangen. Origin-Charaktere sind eigentlich Figuren, die wir sowohl ab Beginn des Spiels selbst spielen können als auch im Verlauf des ersten Aktes als Begleiter aufnehmen. Dazugehören Astarion, Lae'zel, Gale, Shadowheart, Wyll und Karlach.

The Dark Urge ist aber ein wenig anders, denn dieser Charakter kann nur von euch verkörpert werden und hat weder eine Vorgegebene Klasse noch ein vorgegebenes Volk, ihr erstellt ihn selbst. In jedem Fall wird euer Charakter dann aber von mysteriösen, sehr, sehr düsteren Trieben geleitet. Ihr könnt diesen Trieben nachgeben oder euch dagegen wehren.

The Dark Urge wählt ihr zu Spielbeginn, wenn euch nach einem besonders blutdürstigem Durchgang ist.

Das Ergebnis sind komplett neue Interaktionen, die andernfalls gar nicht möglich wären. Im Stream hackt der Charakter beispielsweise direkt zu Beginn dem Magier Gale eine Hand ab, statt ihn als Begleiter zu rekrutieren. The Dark Urge war immerhin der Serienmörder, der zuletzt in einer kostenlosen Vorgeschichte gejagt wurde.

Liebe und noch mehr

Ein weiterer großer Teil des Streams bestand darin, die Beziehungen zu euren Begleitern zu verdeutlichen. Insgesamt wird es in Baldur's Gate 3 zehn mögliche Begleiter geben, die ihr entweder aufnehmt, verstoßt oder sogar verführt. Gerade bei letzterem will sich Larian ganz besonders große Mühe geben. Beziehungen sollen nicht nur darin bestehen, dass ihr eine Quest für den Begleiter erledigt und dieser daraufhin mit euch in die Kiste steigt.

Beziehungen sollen sich organisch entwickeln und wie ihr euch präsentiert und verhaltet, spielt eine wichtige Rolle. Außerdem soll sich eine Beziehung im Verlauf der Story entwickeln - teilweise mit düsterem Ausgang.

1:11 Baldur's Gate 3: Der Reveal-Trailer gibt einen Vorgeschmack auf eure romantischen Möglichkeiten

Wenn ihr dann aber mal mit eurer Liebschaft intim werdet, hält sich Baldur's Gate 3 nicht zurück. Das spielt zeigt recht explizite Sexszenen, die auch aus mehr als nur klassischer Liebelei bestehen können. Im Stream spielte sich eine romantische Szene zwischen Halbelf Astarion und Druide Halsin ab - wobei letztere sich dabei in einen Bären verwandelte. Ob es das wirklich gebraucht hätte, müsst ihr selbst entscheiden.

Noch mehr zu Charaktererstellung und Begleitern

Neben diesen großen Abschnitten gab es im Stream noch zahlreiche kleine Enthüllungen zu beiden Themenbereichen, die aber sicherlich ebenfalls spannend zu lesen sind:

Es wurden viel mehr Erstellungsoptionen eingebaut, wie etwa Alterung, Sommersprossen oder Körperform. So wie diverse weitere Auswahlmöglichkeiten bei Haaren, Hörnern und so weiter.

Im fertigen Spiel wird es ein kostenloses Respec-Feature geben, das euch Klasse und Skillpunkte zurücksetzen lässt.

Ihr könnt euch auch dafür entscheiden, mehr als eine Klasse aufzuleveln. Damit werden spannende neue Builds möglich.

Wer keinen der vorgefertigten Gefährten mag oder sie alle als Dark Urge umbringt, kann auch 12 Söldner anheuern, einen für jede Klasse, die komplett anpassbar sind.

Der Gefährte Wyll wurden komplett neu geschrieben. Ihr werdet ihn also anders erleben, als er noch im Early Access war.

Es wird in Baldur's Gate eine Zeitung geben, deren Inhalte von euren Taten beeinflusst werden und die ihr auch manipulieren könnt.

Das wars erstmal mit neuen Ankündigungen zu Baldur's Gate 3. Was haltet ihr davon? Seid ihr von all den Neuerungen begeistert oder gibt es etwas, das euch stört, vielleicht auch fehlt? Habt ihr den Early Access gespielt und freut ihr euch trotzdem noch auf den Full Release? Schreibt uns in den Kommentaren, was euch zu diesen Fragen alles einfällt!