Spielzeit von Baldur's Gate 3 steht fest: Nehmt euch besser schon mal ein paar Wochen Urlaub

Auf wie viel Schlaf kann man verzichten, um stattdessen Baldur's Gate 3 zu spielen...?

Baldur's Gate 3 könnte eins der umfangreichsten Rollenspiele werden – was angesichts von Entwickler Larians vorherigen Projekten eigentlich gar nicht so überraschend ist. Schon Divinity: Original Sin 2 verschlang gut und gerne 80 Stunden. Doch gegen Baldur's Gate 3 sieht sogar das alt aus.

Wir haben alle bisher bekannten Infos zur Spielzeit und dem Umfang des D&D-Rollenspiels für euch parat.

So lange braucht ihr, um Baldur’s Gate 3 durchzuspielen

Larians CEO Swen Vincke hat bekannt gegeben, was die Entwickler für die wahrscheinlichsten Spielzeiten halten – je nach eurem persönlichen Spielstil.

Ein normaler Durchlauf, bei dem ihr das Wichtigste mitnehmt, dauert zwischen 75 und 100 Stunden. Die meisten Spieler lassen schließlich einen ganzen Haufen Nebenquests aus. Bei der Gesamtlänge kommt es natürlich auch darauf an, ob ihr euch sämtliche Dialoge und Cutscenes in voller Länge anschaut (zu den Cutscenes kommen wir gleich nochmal).

Wer das Maximum aus einem Spieldurchgang herausholen möchte, soll locker 200 Stunden an Baldur's Gate 3 sitzen.

Aber selbst dann habt ihr noch lange nicht alles gesehen, denn die Welt reagiert dynamisch auf euren Charakter – und für den gibt es eine Vielzahl von Optionen: Ihr habt die Wahl aus 9 Völkern (plus Herkunftsvarianten) und 12 Klassen (die sich wiederum in 46 Sub-Klassen aufteilen).

1:26 Baldur's Gate 3: Neuer Trailer zum Rollenspiel zeigt einen Bösewicht, dessen Gesicht ihr kennt

Laut Vincke soll sich Baldur’s Gate 3 gut dafür eignen, es in Sessions zu spielen, also ganz ähnlich wie auch die Pen&Paper-Vorlage. Außerdem soll es zu mehreren Durchgängen einladen:

Es hat einen enormen Wiederspielwert, weil es so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Ich glaube, die Leute werden oft neu würfeln. Wir haben diese irrsinnige Anzahl von Klassen, Unterklassen, Völkern und Untervölkern. Das ist kein kleines Spiel, das ihr in einem Monat durchgespielt habt. Ihr werdet es in kleinen Häppchen spielen.

Schon bei Divinity: Original Sin 2 habe man gesehen, dass die Leute jahrelang am Spiel sitzen und immer noch Neues entdecken. Und Baldur’s Gate 3 soll etwa viermal so groß und um einiges komplexer nochmal werden, mit allein über 170 Stunden an Cinematics (die man natürlich nicht alle in einem Durchlauf sieht).

Falls ihr also vorhabt, Swen Vincke zu beweisen, dass man Baldur’s Gate 3 doch locker in einem Monat durchspielen kann, dann solltet ihr langsam euren Jahresurlaub einreichen. Denkt dran, das Rollenspiel erscheint früher als eigentlich geplant: Es kommt am 3. August 2023 für PC und am 6. September 2023 für PlayStation 5 raus.