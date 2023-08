Baldur's Gate 3 ist riesig, jetzt kommt raus: Es wurde sogar unglaublich viel rausgeschnitten

Für seine Haare braucht Astarion die Schere nicht, aber rund um ihn herum hat Larian fleißig am Content geschnibbelt.

Baldur's Gate 3 ist riesig, vielleicht für manch einen oder eine da draußen zu gewaltig. Spielzeiten für einen Durchgang von weit jenseits der 100 Stunden sind normal. Doch das Spiel hätte noch viel, viel umfangreicher ausfallen können. Wir sprechen hier vom Umfang einer kompletten Erweiterungen, wie beispielsweise Der Thron des Bhaal für Baldur's Gate 2.

Spoilerwarnung: Es folgen sehr lose ausformulierte und gestrichene Storyschnippsel aus Baldur's Gate 3. Dennoch enthält die News Hinweise auf die Handlung, lest also nur weiter, wenn das für euch okay ist. Und noch viel wichtiger: Klickt nur auf den Reddit-Link, wenn ihr keine Angst vor Spoilern habt. Dies betrifft auch mögliche Erweiterungen.

Anhand von über die Jahre erschienen Interviews mit den Entwicklern sowie dem guten alten Datamining, also dem Durchforsten von Spieldaten, kommen quasi täglich neue Dinge ans Licht, die Larian aus uns unbekannten Gründen angefangen, aber nie beendet hat. Baldur's Gate 3 weist somit trotz seiner Größe ebenfalls eine beachtlich lange Liste an geschnittenen Inhalten auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was wurde gestrichen?

Diese Aufzählung kann nur Schlaglichter auf einige spannende Punkte werfen, da die komplette Reddit-Liste etliche Seiten füllt.

Umfangreicheres Ende von Karlachs Story

Eine Obere Stadt als Viertel von Baldur's Gate

als Viertel von Baldur's Gate Avernus, die höllische Welt, in der die Handlung einsetzt, hätte komplett und frei erkundbar ausfallen sollen

Mehr Handlung und Dialoge rund um und mit dem Druiden Halsin

Die Möglichkeit, mit Jaheira eine Romanze eingehen zu können

Apropos scharf wie eine Schere: Die Krallen einer Eulenbärmutter sind nicht nur aufgrund der massigen Glieder gefährlich, sondern können selbst einen gerüsteten Krieger aufschlitzen. Wie ihr eine frühe Begegnung mit ihr überlebt, zeigen wir euch im Video.

2:39 Baldur's Gate 3: Wie findet ihr die Eulenbärhöhle und überlebt das Treffen mit der Mutter?

Larians Reputation spendet Hoffnung

Allerdings kann es durchaus sein, dass Larian noch einiges von dem aktuell Gestrichenen ins Spiel bringen wird - entweder über Patches oder mögliche Erweiterungen, wozu sich die Belgier bereits geäußert haben.

Zudem ist das Studio bekannt für ihre Enhanced Editions, die nicht nur technisch einiges polieren, sondern auch für Besitzer der Releasefassung kostenlos neue Inhalte hinzufügen. Ob das dann exakt die oben aufgezählten Inhalte sein werden, lässt sich aber nicht vorhersagen.

Und? Ist euch Baldur's Gate 3 auch zu klein? Seit ihr schon durch? Hätte der Content also dringend Not getan? Nun gut, Spaß bei Seite: Vermisst ihr etwas von den oben erwähnten Punkten oder haltet ihr alleine schon den Gedanken, sich über ihr Fehlen zu beklagen, gelinde gesagt für lachhaft? Glaubt auch ihr an eine Enhanced Edition? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!