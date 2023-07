Baldur's Gate 3: Kurz vor Release habt ihr eine eindeutige Lieblingsklasse

Ihr habt die Wahl zwischen einem selbst erstellten oder einem vorgefertigten Charakter in Baldurs Gate 3.

Welche Klasse spielt ihr in Baldur’s Gate 3 zuerst? Eure Antworten darauf haben uns auf den ersten Blick ziemlich überrascht, ergeben aber auf den zweiten Blick komplett Sinn. Die Lieblingsklasse der GameStar-Community ist klar zu erkennen, aber bei den meisten von euch sind offenbar noch viele Fragen offen.

Schauen wir uns die Ergebnisse unserer Umfrage mal genauer an. Vielen Dank für eure rege Teilnahme und die zahlreichen Kommentare!

Eure Rangliste der 12 Klassen

Bevor wir zur meistgewählten Antwort unserer Umfrage kommen, listen wir erstmal auf, wie die 12 spielbaren Klassen bei euch abgeschnitten haben.

Klarer Platz 1 mit 15 Prozent aller Stimmen ist der Paladin. Viele von euch haben offenbar richtig Bock, als schwer gepanzerter Kämpfer für eure Prinzipien einzustehen … oder ebendiese Prinzipien zu verraten und zum Schwurbrecher zu werden. Wir haben da ja einen leisen Verdacht, welchen Pfad die meisten von euch beschreiten werden, aber warten wir es ab!

4:31 Baldur's Gate 3: So verwandelt sich euer Paladin in einen Eidbrecher

Auf Platz 2 landet der Hexenmeister, ebenfalls eine Klasse mit viel Potenzial für düstere Geschichten. Platz 3 sichert sich die Waldläufer-Klasse, hier dürften sich die meisten Bogen- und Tier-Fans unserer Community versammelt haben.

Wie hoch stehen die restlichen Klassen in eurer erlauchten Gunst, werte Leserschaft? Wir haben sie absteigend sortiert:

Druide / Schurke (mit nur einer Stimme Unterschied gleichauf)

Mönch

Zauberer

Kämpfer / Barde (nur zwei Stimmen Unterschied)

Magier

Barbar

Kleriker

Auf treue Gefolgsleute der Götter haben also die wenigsten von euch Lust. Oder ihr verlasst euch auf eine gewisse schwarzhaarige Begleiterin, die den Heilkram schon für euch übernehmen wird.

Shadowheart ist eine der möglichen Begleiterinnen im Rollenspiel udn standardmäßig eine Klerikerin.

Aber die häufigste Antwort lautete: Ich habe keine Ahnung. Zwanzig Prozent aller Teilnehmenden wissen schlicht noch nicht, welche Klasse sie ausprobieren wollen. Wir haben gleich drei gute Nachrichten für euch:

Erstens könnt ihr im Spiel die Klasse wechseln oder mittels Multiclassing kombinieren.

Zweitens hat unser D&D-Experte Fabiano eine fantastische Übersicht mit allen Klassen und Subklassen erstellt, in der ihr alle wichtigen Infos in kompakter Form findet:

Und drittens solltet ihr am Wochenende die Augen aufhalten, wir haben da was für euch geplant, das garantiert ebenfalls bei der Entscheidung hilft.

Das sagt ihr in den Kommentaren

Noch spannender als unsere gesammelten Daten sind natürlich die Kommentare, die ihr unter unseren Umfragen schreibt. Plus-Leser Stirrling bringt die Unsicherheit, die offenbar viele empfinden, so auf den Punkt:

Die Frage lässt mich - auf Grund der vielen Möglichkeiten im Spiel - zurück wie einen Vierzehnjährigen, den man fragt, was er werden will, wenn er erwachsen ist.

Ich werde mir nochmal alle potenziellen Begleiter anschauen und dann die Klasse dessen aussuchen, der am unsympathischsten/uninteressantesten erscheint. Dann fehlt mir keine Klasse in der Party, wenn ich den nicht mitnehmen will.

Kleine, aber wichtige Anmerkung dazu: Ihr könnt die Klassen eurer Begleiter ändern, allerdings wird die Spielstory sie weiterhin so behandeln, als wären sie ihre ursprüngliche Klasse geblieben. Es kann also sein, dass so manche persönliche Geschichte dann weniger Sinn ergibt – aber zumindest mechanisch seid ihr nicht eingeschränkt!

Carlos Kanonenkopf nimmt sich eine Romanfigur zum Vorbild:

Die Königsmorder-Chronik ist meine absolute Lieblingsfantasy-Reihe (auch wenn sie womöglich niemals vollendet wird) und deshalb steht es für mich außer Frage endlich mal einen Barden zu spielen und Kvothe selbst zu verkörpern. Als zweite Klasse kommt dann natürlich noch der Magier oder Zauberer ins Spiel, ich bin mir noch nicht sicher was besser zum Protagonisten passt.

Und Askaat hat vorsichtshalber mal ordentlich Zeit für die Charaktererstellung eingeplant:

Eine wirklich sehr schwierige Frage. Das wird wohl eine spontane Bauchentscheidung am Starttag werden. Ich hab mich gedanklich auch auf einen kompletten Spieltag für die Charaktererstellung eingestellt.

Was sagt die Redaktion? Auch wir schmieden natürlich gerade Pläne, wie unser erster Charakter aussehen wird. Steffi hat in der Sporendruidin die Erfüllung all ihrer dunklen Pilzträume gefunden, Fabiano hat seine Liebe zum epischen Schwertbarden erklärt. Der Rest grübelt noch über der Entscheidung. Wir werden euch unsere Charaktere auf jeden Fall vorstellen, sobald wir sie erschaffen haben!