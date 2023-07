Baldur's Gate 3 als unser persönliches Game of Thrones? Entwickler zieht Vergleich, der gespannt und Angst macht

Dass Baldur's Gate dem Lied von Eis von Feuer gleichen soll - nur auf uns persönlich zugeschnitten - klingt spannend, beunruhigt aber auch ein bisschen.

Die Vorfreude auf Baldur's Gate 3 ist groß. Neben Diablo 4 und Starfield dürfte es sich zweifelsohne um dabei zweifelsohne um den größten und spannendsten Rollenspiel-Release 2023 handeln.

Und nach einer langen Early Access-Phase nimmt auch die finale Version von Baldur's Gate 3 immer mehr Gestalt an: In den vergangenen Wochen haben die Entwickler eine ganze Ladung an neuen Details geteilt - immerhin lässt der Release am 3. August 2023 nicht mehr lange auf sich warten.

Hoffentlich feiert ihr keine (rote) Hochzeit

Jetzt zieht der Director von Baldur's Gate 3 und Mitbegründer der Larian Studios Swen Vincke im Gespräch mit GRYOnline einen Vergleich, der gespannt, aber auch ein bisschen Angst macht. Denn das fertige Spiel soll sich basierend auf unseren Entscheidungen wie eine Geschichte aus Game of Thrones anfühlen, die wie für uns geschrieben wurde.

Denn das klingt allemal danach, als würde uns mit Baldur's Gate 3 ein unverschämt komplexes Rollenspiel erwarten, bei dem wir auch mal um liebgewonnene Freunde (und Feinde) bangen müssen. Vincke erklärt dazu:

Ich würde es mal so formulieren: Wenn ihr Dungeons & Dragons mögt, dann werdet ihr auch Baldur’s Gate 3 mögen. Wir haben hart daran gearbeitet, damit die [D&D-]Regeln zugänglich werden und dass eure Entscheidungen, eure Identität und wer ihr seid und was ihr tut sich in der Geschichte widerspiegeln. Es soll wie eine Geschichte aus Game of Thrones präsentiert werden, die für euch persönlich geschrieben wurde, während sich das Spiel daran anpasst, wie ihr es spielt. [...] Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass bisher ein Spiel auf diese Art und Weise gemacht wurde - wo das Spielprinzip, die Multiplayer-Elemente, das Storytelling und die Cutscenes wie aus einem Guss wirken. [Baldur's Gate 3] soll sich wie ein Cocktail aus unterschiedlichsten Zutaten anfühlen, bei denen ihr euch nach einem Schluck denkt, dass wirklich alles zueinander passt.

1:11 Baldur's Gate 3: Das epische Abenteuer entfaltet sich im Release-Teaser

Wie komplex und umfangreich Baldur's Gate 3 werden soll, wird langsam immer greifbarer - und das bringt sogar die Entwickler anderer Studios und Rollenspiel-Experten ins Schwitzen. Peter meint sogar in seiner persönlichen Plus-Kolumne, dass der Release RPG-Fans verzweifeln lassen wird - und das nicht nur, weil Starfield kurze Zeit später erscheint.

Mehr dazu und was euch mit dem Launch von Baldur’s Gate 3 am 3. August 2023 erwartet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den finalen Release von Baldur's Gate 3? Habt ihr bereits die Early Access-Version gespielt und wenn ja, wie gut hat die euch bisher gefallen? Auf welches Rollenspiel freut ihr euch 2023 sonst noch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!