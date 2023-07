Baldur's Gate 3 soll 17.000 verschiedene Enden haben - aber was genau bedeutet das?

Als Tiefling begegnen euch viele Personen anders als einem Elfen oder Menschen.

17.000 verschiedene Enden soll Baldur’s Gate 3 bieten. Es ist eine weitere gigantische Zahl, die die Entwickler kurz vor Release raushauen, so etwa die locker 100 Stunden Spielzeit pro Durchgang oder die 170 Stunden Cinematics.

Doch so beeindruckend das auch klingt, stellt euch lieber nicht auf 17.000 völlig unterschiedliche finalen Momente ein.

Wirklich fast unzählige Enden?

Die Zahl stammt direkt von Entwickler Larian, genauer gesagt von Associate Lead Writerin Chrystal Ding. Sie ließ in einem Interview mit Fextralife fallen, dass 17.000 Spieler Baldur’s Gate 3 spielen könnten und theoretisch keiner das genau gleiche Ende sieht.

Das heißt aber natürlich nicht, dass das wirklich tausende vollkommen unterschiedlicher Enden sind! Stattdessen dürfte es eine deutlich überschaubarere Anzahl von Finalen enthalten, die dann wiederum in minimalen Details variieren.

Zum Beispiel dürfte sich auswirken, welche Begleiter ihr rekrutiert habt, wie euer Verhältnis zu ihnen ist, wie weit ihr mit ihren persönlichen Quests gekommen seid, welches Volk und welche Klasse ihr selbst spielt und so weiter. Wenn Baldur’s Gate 3 all diese Faktoren einbezieht, dann ist das immer noch eine gewaltige Leistung – aber erwartet eben nicht, dass sich alle 17.000 Versionen grundlegend unterscheiden.

1:11 Baldur's Gate 3: Das epische Abenteuer entfaltet sich im Release-Teaser

Larian hat bei ihrem vorherigen Spiel Divinity: Original Sin 2 nach Haupt-Enden, Charakter-Enden, Regions-Enden und Völker-Enden unterschieden. Wenn man alle davon zusammenzählt, kommt man auch schon locker auf einige tausend mögliche Kombinationen. Das große Finale der Story selbst fiel mit sieben Variationen aber deutlich simpler aus.

So sehr Larian betont, wie riesig Baldur’s Gate 3 wird, mit den 17.000 Enden wollen sie offenbar bewusst nicht werben. Sie kam bisher in keinem der zahlreichen Dev-Updates vor und der Director of Publishing, Cromwelp, reagierte auf Twitter flapsig auf eine Schlagzeile zum Thema:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Oh nein, sie haben die Zahl 17.000 entdeckt.

Wie viele wirklich grundlegend unterschiedliche Enden Baldur’s Gate 3 bietet, ist nicht bekannt. Wir wissen allerdings schon jede Menge anderer Details über das Rollenspiel – zum Beispiel, dass es in der Videospielindustrie gerade für gewaltige Aufregung sorgt.

Wie viele mögliche Enden sollte ein Rollenspiel eurer Meinung nach haben? Freut ihr euch, wenn es unzählige kleine Variationen gibt oder ist euch nur wichtig, wie die Hauptstory ausgeht? Und wie oft spielt ihr Spiele durch, um die verschiedenen finalen Momente zu erleben – falls ihr die nicht sowieso einfach bei YouTube anguckt?