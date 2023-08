Ihr könnt jetzt Baldur’s Gate 3 auch aus der Gothic-Perspektive erleben

Persönlich treffen werden sich Karlach und der namenlose Held aus Gothic wohl nie, aber er bringt dank Mods eine Eigenschaft der Gothic-Serie in Larians Hit.

Wer Baldur’s Gate 3 spielt, weiß, wie spektakulär und weitläufig die Landschaften, Orte, Verließe und Städte von Larians Megahit ausfallen. Normalerweise erblickt ihr sie aber nur in Dialogen aus einer halbwegs gewohnten Perspektive. Sonst schwebt ihr buchstäblich wie ein Geist über der Welt.

Dank Mods könnt ihre eure Abenteuer an der Schwertküste aber auch aus der Third-Person Perspektive erleben, wie in der Gothic-Serie oder Dragon Age - Steuerung per WASD inklusive.

Auf den Boden der Tatsachen gemodded

Um das im X-Post, früher Tweet genannt, abgebildete Erlebnis von Baldur’s Gate 3 zu erhalten, müsst ihr drei Mods, bzw. einen Loader und dann zwei weitere darauf basierende Modifikationen installieren.

Am besten folgt ihr den Anweisungen in den jeweiligen Modbeschreibungen, denn sind leider ein paar Schritte mehr erforderlich als zum Beispiel für die Gruppengrößen-Änderung, die wir euch vor einigen Tagen vorgestellt haben. Aber die Installation ist in ein paar Minuten machbar.

Beide Arten wählbar: Auch nach der Installation der besagten Modifikations-Kombi könnt ihr in die herkömmliche Iso-Perspektive wechseln. Ihr seid also nicht festgelegt, entweder mit oder ohne Third-Person-Option zu spielen.

Achtung: Es gilt wie immer bei Mods, dass Updates die Funktionsweise beeinträchtigen können und hiervon sollen ja noch so einige kommen.

Auch in seiner klassischen Perspektive - wenn auch von Haus aus regelbar - weiß Baldur’s Gate 3 zu überzeugen. Es wird, sobald Larian die Probleme hinter der Fünf-Punkte-Abwertung behoben hat, das bisher höchstbewertete Spiel in der Geschichte der GameStar sein. Für Details und viele persönliche Eindrücke lest am besten unseren umfangreichen Test.

Und? Taugt die Idee für euch? Werdet oder habt ihr die Mods vielleicht in Kombination schonmal ausprobiert? Oder ist euch die klassische Perspektive, die Larian gewählt hat, ohnehin am liebsten? Was für Mods würdet ihr euch noch für Baldur’s Gate 3 wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!