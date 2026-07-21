Spontaner Feiertag bei Larian: Spaniens WM-Sieg hatte Folgen für das Divinity-Team

Larian-Chef Swen Vincke feiert den spanischen WM-Titel mit einer ungewöhnlichen Ansage an sein Team.

Sonntagabend, Finale, Verlängerung: Spanien schlägt Titelverteidiger Argentinien mit 1:0 und wird zum zweiten Mal Weltmeister, zum ersten Mal seit 2010. Der »Hai« Ferran Torres trifft in der 106. Minute, Lionel Messi bestreitet wohl sein letztes WM-Turnier.

Für die meisten Spanierinnen und Spanier bedeutet das: Montagmorgen mit Kater ins Büro. Für ein Entwickler-Team offenbar nicht.

3:22 Divinity: Larian enthüllt ihr neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

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Der Larian-Boss feiert mit den Spaniern

Kurz nach Abpfiff meldete sich Larian-Studios-Gründer Swen Vincke auf X zu Wort und ließ keinen Zweifel daran, wie er zu der Sache steht. Auf Deutsch übersetzt schrieb er sinngemäß:

»Das beste Team des Turniers hat die WM gewonnen. Ich erwarte morgen niemanden im Barcelona-Studio. Glückwunsch!!!«

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Larian betreibt neben dem Hauptsitz in Gent gleich mehrere Studios weltweit, unter anderem in Dublin, Guildford, Kuala Lumpur, Québec, Warschau – und eben Barcelona. Genau dort sitzt ein Teil des Teams, das aktuell an Divinity arbeitet, mitten im spanischen Freudentaumel. Vinckes Botschaft dürfte dort für die eine oder andere zusätzliche Sangria gesorgt haben.

Nicht das erste Mal, dass Vincke Spanien die Daumen drückt

Ganz überraschend kommt die Geste nicht. Schon als Vinckes Heimatland Belgien am 11. Juli im Turnier an eben jener spanischen Mannschaft scheiterte, hatte der Larian-Chef öffentlich gratuliert und angekündigt, dass im Barcelona-Studio ordentlich gefeiert werde. Der Ausgang des Finals passte für ihn also gewissermaßen doppelt.

Entwicklungstechnisch ändert der freie Tag erstmal nichts – Divinity und der Rest von Larians Projekten sind schließlich nicht plötzlich fertig. Aber als Zeichen an die eigene Belegschaft ist die Aktion ziemlich genau das, was man von einem Studio erwartet, das sich gerne als bodenständig und mitarbeiterfreundlich inszeniert.

Würdet ihr euch von eurem Chef auch mal einen spontanen Fußball-Feiertag wünschen, falls Deutschland mit Kloppo als Trainer in vier Jahren Weltmeister wird, oder ist der gelbe Schein für den Montag danach sowieso schon fest eingeplant? Schreibt's uns gerne in die Kommentare.