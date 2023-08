Historische Wertung für Baldur's Gate 3: Heute erscheint unser finaler Test

Der GameStar-Test zu Baldur's Gate 3 ist mindestens so besonders wie das Rollenspiel selbst. Heute kommt die finale Wertung - und sie ist historisch.

Was für ein Akt! Um genau zu sein: drei Akte! So viele hat Baldur's Gate 3 und die alle durchzuspielen hat unseren Tester Sascha Penzhorn 120 Stunden gekostet. Aber jetzt ist es Zeit, für eine Wertung,

Fast drei Wochen hat Sascha zur Wertungsfindung gebraucht, denn quasi nebenbei trat er auch noch in diversen Talk-Videos auf und schrieb einen wahnsinnig umfangreichen Test-Artikel mit mehreren Updates:

Eine derartige Mammutaufgabe war nur durch die finanzielle Unterstützung unserer GameStar-Plus-Kunden zu stemmen, denen gute journalitische Arbeit etwas wert ist. Daher haben wir den Test bislang auch nur Plus-Usern angeboten. Doch das ändert sich heute.

Wann kommt GameStars Wertung zu Baldur's Gate 3?

Der Text ist fertig, die Screenshots gemacht, der finale Wertungskasten angelegt: Heute um 17:00 Uhr veröffentlichen wir das abschließende Update für den Baldur's Gate 3 Test.

Damit sich auch wirklich alle GameStar-Leser über diesen Meilenstein der Rollenspiele informieren können, stellen wir euch den Test anschließend für 24 Stunden frei zur Verfügung - bis zum späten Nachmittag des 18. August 2023. Erst danach ist er wieder ausschließlich für Plus-User in seiner Gänze lesbar.

Für das Testvideo zu Baldur's Gate 3 brauchen wir übrigens noch ein bisschen, bis dahin präsentiereren wir: Ogersex!

1:21 Baldur's Gate 3: Upps, unsere Bardin stolpert über einen sehr ... intimen Moment

Obacht: Wie sich während des Testverlaufs und der Updates von Sascha bereits abgezeichnet hat, handelt es sich bei Baldur's Gate 3 um ein absolutes Ausnahmespiel. Das schlägt sich natürlich auch in der Wertung nieder - sie ist in der 26-jährigen Geschichte der GameStar absolut einzigartig.

Wie genau unsere historische Wertung zu Baldur's Gate 3 ausfällt und warum es durchaus Diskussionen um den letzten der drei Akte des Rollenspiels geben wird, lest ihr ab 17:00 Uhr hier auf GameStar.de.

Gerne könnt ihr bis dahin in den Kommentaren schon mal eure Prognose abgeben: Was denkt ihr, wie hoch die Testwertung für Baldur's Gate 3 am Ende ausfällt?