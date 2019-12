Das legendäre Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons dient vielen Gaming-Meisterwerken, aber auch diversen kleineren Spielen als Vorlage. Berühmtester Ableger dürfte Baldur's Gate sein, dicht gefolgt von Neverwinter Nights, Icewind Dale und Planescape Torment. Aktuell finden die meisten D&D-Spiele wie das MMO Neverwinter eher abseits der großen Bühne statt, doch für die Zukunft hat Publisher Wizards of the Coast große Pläne.

Sieben oder acht Spiele mit D&D-Lizenz sollen in den kommenden Jahren aufschlagen, verspricht Chris Cocks, Präsident von Wizards of the Coast, in einem Interview mit Gamesindustry. Einige Kandidaten kennen wir bereits: Baldur's Gate 3, das sich gerade bei Larian in Entwicklung befindet, sowie Dungeons & Dragons: Dark Alliance, das sich als geistiger Erbe von Baldur's Gate: Dark Alliance versteht.

"Jedes dieser Spiele soll eine ganz bestimmte Perspektive einnehmen und sich darauf konzentrieren, einige wenige Dinge unheimlich gut zu machen. Es bringt nichts, zig Spiele innerhalb einer Serie zu haben, die alle das gleiche bieten wollen - und alles auf einmal tun möchten."

Cocks schwärmt von den Vorteilen, die einem so eine reichhaltige Vorlage wie D&D bietet. Kein Wunder, denn Game Designer können alleine in puncto Storytelling aus Hunderten Büchern schöpfen, um interessante Geschichten zu erzählen. Um welche Spiele es sich bei den »sieben oder acht Ankündigungen« handelt, will Cocks allerdings noch nicht enthüllen.

Mehr zum Thema