Baldur's Gate 3: Minthara ohne Blutvergießen rekrutieren? Es gibt eine Alternative, doch die ist fast noch böser

Minthara ist entweder Bossgegnerin oder Begleiterin. Ihr entscheidet.

Minthara ist eine optionale Begleiterin aus Baldur's Gate 3, die über alle drei Akte an eurer Seite stehen kann – aber die meisten werden sie niemals als Gefährtin erleben, sondern nur als Gegnerin. Denn um sie zu rekrutieren, müsst ihr normalerweise ein Massaker unter Unschuldigen anrichten. Außer ihr beschreitet einen noch dunkleren Pfad, auf dem ihr euch streng genommen nicht selber die Hände schmutzig macht.

Achtung, ab hier gibt es Spoiler zur Story in Akt 1 und den verschiedenen möglichen Enden der Tieflinge, Druiden und Goblins.

So rekrutiert ihr Minthara, ohne selbst Blut zu vergießen

Der übliche Weg, um Minthara als Begleiterin zu gewinnen, besteht darin, mit ihr gemeinsam im Namen des Absoluten-Kults die Tieflinge und möglicherweise die Druiden im Smaragdhain abzuschlachten.

Doch es gibt noch einen zweiten Weg: Stehlt das Idol der Druiden im Smaragdhain, wie es die Bande der Tieflingkinder vorschlägt. Anschließend rennt (oder schleicht) ihr davon, anstelle euch auf eine Seite zu schlagen. Die Druiden und Tieflinge werden aufeinander losgehen und sich gegenseitig niedermetzeln. Jetzt reist ihr ins Goblincamp und gebt Minthara Bescheid, die den nun entvölkerten Hain erobert. Sie ist begeistert von eurer Initiative und schließt sich eurem Trupp an.

Verhelft ihr der Drow-Paladin zum Sieg, steigt ihr natürlich in ihrer Achtung.

Mit dieser Methode müsst ihr auch als Paladin keine Angst um euren Eid haben. Schließlich habt ihr ja niemanden umgebracht, was könnt ihr denn dafür, wenn das Idol ganz aus Versehen in eure Tasche gewandert ist und alle plötzlich den Kopf verloren haben?

Wenn ihr unbeobachtet bleibt, wird die Schuld am Diebstahl den Tieflingkindern in die kleinen Schuhe geschoben. Hups. Nicht jeder kauft euch die Unschuld ab: Auch bei dieser Methode werden Wyll und Karlach eure Gruppe nicht länger begleiten.

Gibt es auch einen guten Weg, Minthara zu rekrutieren?

Als »gut« würden wir die dritte Möglichkeit auch nicht unbedingt bezeichnen, aber sie ist etwas weniger fürchterlich als der oben beschriebene Story-Pfad. Wie Reddit-User berichten, haben einige Minthara in Akt 2 rekrutiert, nachdem sie die gesamte Story um Goblins, Druiden und Tieflinge ignorierten.

Dann taucht die Paladin in den Türmen des Mondaufgangs auf, wo ihr sie aus dem Gefängnis befreien und aufnehmen könnt. Auf diese Art und Weise umgeht ihr sogar den rechtschaffenen Zorn von Wyll und Karlach. Allerdings verliert ihr einen großen Teil der Story von Akt 1 sowie Halsin als Gefährten – und die Tieflinge tauchen nicht in Akt 2 auf. Immerhin wurden zahlreiche Dialoge von Minthara via Patch zurück ins Spiel gebracht, sie hat also einiges zu sagen – und ja, ihr könnt eine Romanze mit ihr eingehen.

Werte Mitabenteuerer: Habt ihr Minthara in eurem Durchgang rekrutiert und wenn ja, durch ehrliches Blutvergießen oder durch einen der beschriebenen Tricks? Oder habt ihr noch einen weiteren Weg gefunden? Wenn ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr verbrochen habt, um die Drow-Lady für eure Sache zu gewinnen.