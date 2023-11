Baldur's Gate 3 soll bald noch viel schwerer werden - wenn ihr mutig seid

Im Hardcore-Modus kann jeder Kampf euer Ende bedeuten.

Baldur's Gate 3 ist für Anfänger nicht gerade ein einfaches Spiel. Wer sich aber auskennt und im Notfall hin und wieder einen früheren Spielstand lädt, hat nur selten Probleme. Falls auch ihr schon echte Rollenspiel-Veteranen seid, könntet ihr bald aber eine echte Herausforderung bekommen, nämlich den Honor Mode, den es schon in Divinity: Original Sin 2 gab.

Ein eindeutiger Hinweis

In der Achievement-Liste des Spiels auf GOG.com tauchte kürzlich eine neue Herausforderung mit dem Namen Foehammer auf. Deren Beschreibung lautet : Schließe das Spiel im Ehrenmodus ab. Einen Spielmodus mit diesem Namen gab es wie eingangs erwähnt schon in Divinity, höchstwahrscheinlich soll er nun also auch in Baldur's Gate 3 Einzug halten.

Aber was ist der Honor Mode, beziehungsweise der Ehrenmodus? Es handelt sich dabei um die höchste Schwierigkeitsstufe von Divinity: Original Sin 2. Gegner bekommen dieselben Boni auf Rüstung und Leben wie im Taktischen Modus und handeln auch etwas schlauer.

Zusätzlich wird die Schwierigkeit dadurch erhöht, dass ihr nur einen Spielstand zur Verfügung habt. Stirbt eure ganze Partie, wird dieser gelöscht und das Spiel ist für euch vorbei. Außerdem wird automatisch gespeichert, wenn eine eurer Figuren stirbt. Ihr könnt schlechte Entscheidungen also nicht rückgängig machen. Der Honor Mode ist damit mit Hardcore-Modi aus anderen Spielen vergleichbar.

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Wann kommt der Hardcore-Modus?

Aktuell gibt es noch keine offiziellen Infos dazu, wann und ob der Honor Mode wirklich eingeführt wird. Möglich wäre beispielsweise auch, dass es sich bei dem Achievement um ein Überbleibsel eines zunächst geplanten, dann aber gestrichenen Spielmodus handelt. Wahrscheinlicher ist es aber natürlich, dass der Honor Mode mit einem der nächsten Patches eingeführt wird. Wir halten euch natürlich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hättet ihr Interesse an einem Hardcore-Modus mit Permadeath? Oder spielt ihr Baldur's Gate 3 nur wegen seiner Charaktere und Geschichten, und müsst es dabei nicht besonders schwer haben? Ladet ihr vielleicht auch immer wieder vorherige Spielstände, wenn euch das Würfelglück verlässt? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!