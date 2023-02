Baldur's Gate 3 enthüllt mehr als nur das Release-Datum - und wirft neue Fragen auf

Paukenschlag aus den Vergessenen Reichen: Baldur’s Gate 3 hat mal eben in einem Trailer nicht nur das konkrete Release-Datum veröffentlicht, sondern auch gleich eine PS5-Version und den großen Bösewicht enthüllt. Und das war noch längst nicht alles, was an neuen Infos rüberschwappt!

Wir fassen euch alle wichtigen Infos übersichtlich zusammen. Schaut euch das Video am besten erstmal selbst an - in weniger als zwei Minuten seht ihr Kämpfe, Story-Sequenzen und mehr. Wer das Versetzerbiest findet, bekommt einen Punkt Inspiration.

1:44 Baldur's Gate 3 enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Was verrät der neue Trailer?

Das Release-Datum: Baldur’s Gate 3 erscheint am 31. August 2023 für PC, Mac und PlayStation 5. Ein möglicher Xbox-Release wurde nicht erwähnt - allerdings kam die Konsolenenthüllung auch bei einer Sony-Veranstaltung. Vielleicht meldet sich Microsoft in den nächsten Monaten nochmal?

Konsolenversion: Ja, Baldur’s Gate 3 kommt wie gesagt auch für PS5 raus und bietet - logischerweise - auch vollen Controller-Support an.

Der Bösewicht: Im neuen Video zeigt sich ein bisher unbekannter Bösewicht, der von J.K. Simmons (Spider-Man, Whiplash) vertont wird: der Necromancer Ketheric Thorm. Er kommandiert nicht nur eine Armee aus Untoten, sondern hat sich selbst auch unverwundbar gemacht. Klassischer D&D-Antagonist eben! Aber wie genau passt er in die Story und hat er etwas mit den Mindflayern zu tun?

Split-Screen: Dass die Kampagne sich komplett im Koop spielen lässt, war ja schon längst bekannt. Online am PC steuern bis zu vier Spieler die Heldengruppe, lokal können zwei im Split-Screen an einer PS5 zusammenspielen. Diese Option ist im neuen Video erstmals zu sehen.

Bonusinhalte: Divinity-Fans aufgepasst!

Der neue Trailer erschien zusammen mit einem Blog-Artikel, in dem die Vorbesteller-Boni aufgelistet werden. Und die sind besonders für Fans von Divinity: Original Sin 2 spannend - das war ja Larian Studios letztes Rollenspiel vor Baldur’s Gate 3.

Wer Baldur’s Gate 3 vor Release im Early Access kauft (oder schon gekauft hat), wird automatisch und ohne Aufpreis auf die Digital Deluxe Edition hochgestuft. Ihr bekommt die folgenden Rewards also direkt zum Start:

Ein spielbares Bardensong-Bundle mit Musik aus Divinity: Original Sin 2

Maske des Gestaltenwandlers : Erlaubt Spielern, jederzeit die Gestalt zu verändern, inspiriert von Fane

Erlaubt Spielern, jederzeit die Gestalt zu verändern, inspiriert von Fane Umhang des roten Prinzen : Ein Umhang, inspiriert vom roten Prinzen

Ein Umhang, inspiriert vom roten Prinzen Flöte des Merryweather Barden: Ein spielbares Instrument, inspiriert von Lohse

Nadel des geächteten Schurken: Ein Dolch, inspiriert von Sebille

Bikon des Seeungeheuers: Kopfschmuck, inspiriert von Beast

Kopfschmuck, inspiriert von Beast Gemälde von Rivellon: Sammlung von Gemälden, verstreut in den Vergessenen Reichen

Dazu kommen einige digitale Downloads, zum Beispiel Soundtrack und Artworks, sowie Ingame-Skins. Noch mehr Boni stecken in der physischen Collector’s Edition, die unter anderem ein 160-seitiges Artbook enthält.

Vorabzugang für PS5: Auf der Sony-Konsole dürft ihr mit der Digital Deluxe Edition 3 Tage vor PC-Spielern loslegen: Ihr habt schon ab dem 28. August Zugang zum fertigen Baldur’s Gate 3. Allerdings steht euch in diesem Zeitraum nur Akt 1 zur Verfügung, den PC-Spieler schon lang im Early Access spielen können.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Baldur’s Gate 3? Gefällt euch der frisch enthüllte Bösewicht? Freut ihr euch über die Divinity-Boni oder wäre euch lieber, die Spieluniversen blieben getrennt voneinander? Wir freuen uns, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen.