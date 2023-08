Baldur's Gate 3: Neuer Patch behebt Bugs, die euch unfreiwillig zum Nudisten machten

Hey, du da, hast du Unterwäsche an? In Zukunft können Gnome mit Stolz antworten: Ja, habe ich!

Baldur's Gate 3 ist spielerisch fantastisch, das dürfte inzwischen selbst der letzte Drow im hintersten Winkel von Faerûn mitbekommen haben. Bugs hat das Spiel aber freilich dennoch, und gar nicht mal so wenige, wie sich im Laufe von Akt 2 und 3 herausstellt.

Jetzt ist ein weiterer Patch erschienen, oder wie das Team von Larian es nennt: ein Hotfix. Ebenjener Hotfix #2 fällt fast genauso umfangreich aus wie sein Vorgänger vor einigen Tagen, der bereits über 150 Bugs den Garaus machte.

Was ändert sich? Wir haben für euch die kompletten Patch Notes, die sich unter anderem auch um Genitalien und Unterwäsche drehen, denn … es ist nun mal Baldur's Gate 3.

Alle Änderungen von Hotfix #2

Ihr kennt das Spiel: Alle Änderungen des Patches haben wir wie immer auf eine separate zweite Seite des Artikels gepackt. An dieser Stelle kümmern wir uns zunächst um die wichtigsten Punkte des neuen Softwareflickens.

Absturzursachen und Multiplayer-Probleme wurden behoben. Der Fokus des neuen Updates lag ganz klar darauf. Zahlreiche Crash-Ursachen gehören nun der Vergangenheit an. Das Team empfiehlt bei anhaltenden Performance-Problemen den Wechsel auf die DirectX-11-API und möchte in Zukunft weitere Optimierungen vornehmen.

Was hat es mit der Schlüpfrigkeit auf sich? Außerdem hat Larian nach eigenen Angaben dafür gesorgt, dass mehrere Geschlechtsteil-Varianten von Githyankis nicht mehr aus ihrer Kleidung hervorlugen. Zudem sollen männliche Gnome ab sofort nicht mehr ohne Unterwäsche durch die Gegend laufen (außer sie beabsichtigen das so).

Was noch? Erneut gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen in den Zwischensequenzen, die Benutzeroberfläche soll stabiler sein und zusätzliche Multiplayer-Server wurden herangekarrt, um euch ein besseres Zusammenspiel zu ermöglichen.

Was sagt ihr zum neuen Update für Baldur's Gate 3? Seid ihr angesichts eures problemlosen Spielvergnügend überrascht, dass es überhaupt so viele Fehler im Spiel auszubügeln gilt? Oder werdet ihr regelmäßig von fiesen Bugs geplagt, die eure Nerven strapazieren? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!