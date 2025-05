Baldur's Gate 3: Vermeintlich kinderleichte Prüfung bringt Spieler zur Verzweiflung, weil Larian wirklich an alles gedacht hat

Manchmal hilft es nur, über sich selbst zu lachen.

Der Reddit-Nutzer Blosszu hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem er von einer lustigen und vielleicht auch etwas peinlichen Geschichte aus Baldur's Gate 3 erzählt. Dort ist er nämlich trotz Guide an einer vermeintlich einfachen Prüfung gescheitert, weil er etwas völlig Simples nicht bedacht hatte. In den Kommentaren stellte sich heraus, er war nicht der Einzige.

Warnung: Der folgende Artikel enthält Spoiler zur ersten Prüfung im Tempel von Shar.

Kein Bug, sondern die eigene Schuld

Blosszu hat es bis zum Tempel von Shar geschafft und sollte nun als erste Prüfung alle Lichtquellen ausschalten – ganz im Sinne von Shars Liebe zur Dunkelheit. Er berichtet:

Mir wurde schnell klar, dass ich dafür die Laternen senken und ausschalten muss. Also mache ich mich daran, alle Laternen auszuschalten... aber nichts passiert. (...) Also denke ich: Vielleicht habe ich etwas übersehen. 20 Minuten vergehen, und ich finde nichts. Also denke ich mir, Zeit für YouTube. Aber YouTube hat mir auch nicht geholfen, weil ich im Video genau das Gleiche gemacht habe – und trotzdem ging das Kraftfeld nicht aus.

Die meisten Spielerinnen und Spieler dürften das Gefühl kennen, an einer Stelle festzuhängen, an der nicht mal ein Guide weiterhelfen kann. Häufig ist die Ursache dann ein Bug, und ein Neustart des Spiels löst das Problem. Blosszu hatte einen ähnlichen Gedankengang, doch es stellte sich heraus, dass er selbst schuld war. Er berichtet weiter:

Also denke ich mir inzwischen, mein Spiel ist verbuggt oder kaputt. Ich durchforste Reddit und andere Seiten für etwa 30 Minuten, um zu sehen, ob noch jemand dieses Problem hatte. Und dann wurde mir (...) klar, dass es eine Lichtquelle gab, die ich nie ausgeschaltet hatte... Meine verdammte Fackel, die ich in der Hand hielt. Ich bin vermutlich der einzige 25-Jährige, der nicht verstanden hat, was vollständige Dunkelheit bedeutet. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr für mich selbst geschämt.

Ein typischer Fall von: Wo ist meine Brille? Ah, auf dem Kopf! In der Reddit-Community zeigt man sich verständnisvoll. Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten von ähnlichen Momenten in Baldur's Gate 3 und teilweise sogar im echten Leben.

Blosszu ist nicht allein

Besonders interessant ist außerdem ein Kommentar von cbpaulus. Dort berichtet er, dass ihm quasi das Gleiche passiert sei, nur nicht mit einer Fackel, sondern mit dem legendären Streitkolben Blut von Lathander .

Während bei der Fackel recht klar sein dürfte, dass sie Licht abwirft, ist das bei dem Streitkolben nicht so offensichtlich. Oder hattet ihr auf dem Zettel, dass er auch ohne Angriffe ständig minimal Licht absondert? Dass diese klitzekleine Lichtquelle schon ausreicht, um die Prüfung nicht auf diesem Weg bestehen zu können, zeigt, dass die Entwicklerinnen und Entwickler bei Larian an wirklich alles gedacht haben.