Baldur’s Gate 3: Wie wahrscheinlich ist der Release 2023? Entwickler liefern neues Update

Schon seit mehr als zwei Jahren ist Baldur’s Gate 3 im Early Access verfügbar. Doch wann steht endlich der Release der Vollversion an? Die Entwickler der Larian Studios äußern sich dazu endlich ganz offiziell im Zuge eines neuen Blogposts.

Und siehe da: Baldur’s Gate 3 befindet sich auf einem guten Weg zum finalen Release im Jahr 2023. Im Dezember dieses Jahres könnten wir endlich einen konkreten Termin bekommen - wie uns die Larian Studios in Aussicht stellen.

Falls ihr euch übrigens fragt, was Baldur’s Gate 3 im aktuellen Zustand schon auf dem Kasten hat, dann werft am besten mal einen Blick in den folgenden Text. Gloria beschreibt in ihrer ausführlichen Kolumne, wie ihr Baldur’s Gate 3 schon im Early Access etwas gibt, was sie in Rollenspielen lange verloren glaubte:

161 24 Mehr zum Thema Baldur's Gate 3 gibt mir etwas, das ich in RPGs lange verloren glaubte

Baldur’s Gate 3 - der aktuelle Stand

Das war bisher bekannt: Baldur’s Gate 3 startete am 6. Oktober 2020 in den Early Access. Seitdem arbeiten die Entwickler der Larian Studios stetig an dem Rollenspiel, liefern in regelmäßigen Abständen Updates und befinden sich im konstanten Austausch mit der Community.

Ursprünglich war geplant, dass sich Baldur’s Gate 3 ähnlich lange im Early Access befinden soll, wie Divinity: Original Sin 2. Das vorangegangene Rollenspiel der Larian Studios benötigte im direkten Vergleich schon jetzt ein ganzes Jahr weniger - außerdem gaben die Entwickler bereits bekannt, dass es 2022 definitiv nicht mehr zum Full Release kommt.

Baldur's Gate 3 - Screenshots ansehen

Was gibt es jetzt Neues? Dafür befindet sich Baldur’s Gate 3 jetzt auf einem guten Weg, 2023 endlich als Vollversion zu erscheinen. Das geht aus einem neuen Blog-Update der Entwickler auf Steam hervor. So befinden sich Akt 2 und Akt 3 des Rollenspiels im Moment in ihrer Playtesting-Phase, während Bugs ausgemerzt werden, das komplette Spiel poliert und weiterhin das Feedback der Spieler berücksichtigt wird.

Von neuen Features, die spätestens 2023 erscheinen, ist ebenfalls die Rede. Letztendlich soll sogar Fans, die Akt 1 von Baldur’s Gate 3 bereits in- und auswendig kennen, etwas Neues geboten. Für Dezember 2022 werden uns weitere Updates in Aussicht gestellt, höchstwahrscheinlich dürfen wir dann sogar mit einem finalen Release-Termin rechnen.

Übrigens: Ebenso steht Patch 9 für Baldur’s Gate 3 in den Startlöchern, nachdem zuvor Patch 8 im Juli 2022 und Patch 7 im Februar 2022 erschienen waren. Der restliche Blogpost widmet sich vor allem den aktuellen Motion-Capture-Arbeiten für das Rollenspiel, wobei die Community dazu aufgerufen wird, dem folgenden Getänzel einen Namen zu verpassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die wichtigsten Infos zu Baldur’s Gate 3

Wir haben Baldur’s Gate 3 über die letzten zwei Jahre stetig im Blick behalten und begleitet. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir der Early Access-Version des Rollenspiels unser letztes Test-Update gewidmet. Wie sich Baldur’s Gate 3 Ende 2021 schon spielte, erfahrt ihr nicht nur in unserer ausführlichen GameStar-Review, sondern ebenfalls im folgenden Testvideo:

10:20 Baldur's Gate 3 - Fazit nach einem Jahr im Early Access

Wie gefällt euch Baldur’s Gate 3 in seinem aktuellen Zustand? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Release der Vollversion? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!