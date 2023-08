In Baldur's Gate 3 klettert ein Wildschwein Leitern runter und das Netz ist entzückt

"Baust du mir ein Teaserbild zu Wildschweinen?", haben wir Kollegin Natalie gefragt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Das Wildschwein, in Berlin auch Löwe genannt, ist ein faszinierendes Tier! Ein Eber kann bis zu 30 km/h schnell laufen, schwimmt mindestens genauso elegant, er nutzt seine Schnauze sogar als Werkzeug, um Steine und Baumstämme auf der Suche nach Futter umzustoßen. Wildschweine werden bis zu 275 Kilo schwer (das entspricht zwei RTX 4090), können mit ihren Stoßzähnen in Bedrängnis unglaublich gefährlich werden, sind aber stark kurzsichtig. Und tatsächlich können Wildschweine auch Leitern hochklettern!

In einem kleinen Dorf nahe der japanischen Stadt Izu (Provinz Shizuoka) finden regelmäßig Wildschwein-Shows statt, in denen die beleibten Eberchen über Balken balancieren und eben auch Leitern hochklettern. Soll keiner sagen, wir würden hier für euch nicht recherchieren.

Ob das Studio hinter Baldur's Gate 3 aber vorher einen Plausibilitätscheck gemacht hat oder einfach nur kletternde Eber im eigenen Spiel sehen wollte, wissen wir nicht. Fakt ist: In Baldur's Gate 3 gibt's eine vergrunzt lustige Kletteranimation, wenn ihr einen tierischen Wildschweinbegleiter habt. Denn die schweren Kollegen teleportieren sich nicht einfach zu eurer Party, sondern klettern tatsächlich mit graziler Eleganz hinter euch her:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Über 2.000 Likes klatschen dem Schweinchen Beifall, in den Kommentaren loben die Leute dieses Detail und wir wissen, was ihr jetzt denkt: Was interessiert mich eine Wildsau, ich will hier harte seriöse Fakten!

Aber: Das Wildschwein ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie unglaublich detailliert Baldur's Gate 3 werden soll. Larian möchte ein Rollenspiel für alle Eventualitäten erschaffen, wie es nur selten das Licht der Welt erblickt.

Neben Wildschweinen gibt's auch andere tierische Begleiter, beispielsweise Spinnen, Bären, Raben oder Wölfe. Alles ebenfalls clevere Tiere, aber Berichten zufolge sind Wildschweine sogar in der Lage, Fußbälle in ein Tor zu kicken. Und damit erreichen sie schon deutlich mehr als die Eintracht Trier.

Baldur's Gate 3 erscheint am 3. August 2023, dann könnt ihr euch jenseits des bisher veröffentlichten Aktes selbst ein Bild davon machen, ob das Rollenspiel all seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird.