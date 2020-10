Es ist soweit! Baldur's Gate 3 schlüpft in den Early Access und wir schauen direkt zum Start in die Version. Mit dabei sind Baldur's-Gate-Veteran Peter Bathge und Larian-Experte Julius Busch, allerdings waren das noch nicht alle: Die Heldenparty vervollständigt Sven Vincke, Studiochef von Larian.

Worum geht's: Baldur's Gate 3 ist der dritte Teil einer Rollenspiel-Reihe, in dem wir hundert Jahre nach den Ereignissen des letzten Teils nach Faerûn zurückkehren. Zwar wird eine neue Geschichte erzählt, die Welt bleibt jedoch die gleiche. Und mit ihr das Übel, das hinter jeder Ecke lauert, dieses Mal in Form der fiesen Gedankenschinder, die ihre Opfer mit einem Hirnparasiten zu einem der ihren machen.

Da unsere Spielfigur leider auch einen Parasiten verpasst bekommen hat ist unsere wichtigste Aufgabe zunächst einmal, den widerlichen Weichling loszuwerden. Und danach? Das zeigen wir euch im Stream.

Spielt mit uns live auf Twitch

Wir wollen zusammen mit euch in die Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 reinschauen. Und während wir das Spiel zocken, könnt ihr im Chat uns und Larian Chef Sven Vincke all die Fragen stellen, die euch schon seit Monaten zu Baldur's Gate 3 unter den Nägeln brennen. Anschließend spielen Julius und Peter im Koop und lassen euch entscheiden, was im Spiel passiert.

Wo? Auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosion

Auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosion Wann? Heute von 19 - 21 Uhr

Heute von 19 - 21 Uhr Was?

19:00 - 19:30 Uhr: Spielvorstellung und Start

19:30 - 20:00 Uhr: Interview mit Sven (auf Englisch)

20:00 - 21:00 Uhr: Koop-Session mit Julius und Peter

Wenn ihr neugierig seid, wie sich Baldur's Gate spielt oder einfach nur Julius und Peter in besonders fiese Dilemmata lenken wollt, schaltet gern ein. Wir freuen uns auf euch!