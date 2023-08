12 witzige Highlights aus den neuen Patch Notes für Baldur's Gate 3: Verliebte Oger und explodierende Zentharim

Die Clownbemalung ist nur eine von vielen witzigen Änderungen in Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 hat sich in unserem Test als wahres Meisterwerk herausgestellt und eine historische Wertung einkassiert. Allerdings kämpft das Rollenspiel auch nach seiner langen Early-Access-Phase immer noch mit vielen Bugs, insbesondere im späteren Spielverlauf.

Seit Ende letzter Woche steht der große erste Patch bereit. In den umfangreichen Patch Notes finden sich über 1.000 Änderungen - und darunter auch einige witzige Highlights, die wir für euch herausgesucht haben.

Ihr könnt jetzt Bettler mit Münzen beschmeißen

Dass die Entwickler der Larian Studios großen Wert auf (gerne auch mal pubertären) Humor legen, wissen wir nicht erst, seitdem sie erstmals die Liebesszene mit dem Druiden Halsin in seiner Werbärform gezeigt haben. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass auch in den Patch Notes die ein oder andere unerwartete oder absurde Situation mit einem kleinen Augenzwinkern beschrieben wird.

Wir haben uns durch die riesige Liste der Änderungen gekämpft und zwölf witzige Highlights für euch herausgesucht:

Wenn man eine einzige Münze auf die Bettler wirft, werden sie nicht mehr verletzt. Der Kaiser lässt euch nicht mehr im Morphischen Tümpel gestrandet zurück. Ein Problem wurde behoben, bei dem Marcus von Spielern wiederbelebt wurde, die ihn mit einem Angriff mit zwei Waffen trafen - der zweite Treffer belebt ihn nicht mehr wieder. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass ein Game-Over-Bildschirm angezeigt wurde, nachdem man gefallenen Gruppenmitgliedern geholfen hatte. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Baldur's-Mouth-Schlagzeile über eine süße Katze versehentlich überschrieben werden konnte. Art Cullagh und Fist J'ehlar haben nicht mehr so viel Angst vor Bären und Spinnen, dass ihre Quest abbricht. Die Zhentarim werden ihre Minen konsequenter nutzen, nachdem sich ihre Verbündeten in Sicherheit gebracht haben, und nicht mehr aktiv versuchen, sich selbst in die Luft zu sprengen, indem sie aktive Minen überprüfen. Während der Szene, in der Gale euch den Zauberspruch beibringt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch eine Zukunft mit Gale vorzustellen, die irgendwo zwischen einem Kuss und einem Tritt gegen seinen Kopf liegt. Ihr könnt euch jetzt wieder dafür entscheiden, die Privatsphäre des Käferbären und des Ogers außerhalb des Verderbten Dorfes zu respektieren. Kommt der wahren Liebe nicht in die Quere. Wenn Dolly Dolly Dolly euch mit dem Zustand Ein Clown in der Stadt verflucht, weil ihr sie in der Mondlaterne wütend gemacht habt, wird sie euch jetzt das Gesicht bemalen. Das wird euch eine Lehre sein. Gegenstände wie Tassen und Zeitungen, die während der Dialoge in der Luft schweben, wurden korrigiert - die Charaktere, die sie halten, wurden korrekt versteckt, die Gegenstände selbst jedoch nicht. Weg mit den Gespenstern! Wenn ihr an teilweiser Zeremorphose leidet, verfaulen jetzt eure Zähne!

Jetzt, wo die fliegenden Geisterzeitungen gebannt sind und der Oger und der Käferbär endlich in Ruhe in ihrer Scheune schnackseln können, seid ihr an der Reihe: Welchen kuriosen und unerwarteten Bugs seid ihr in eurem Durchlauf von Baldur's Gate 3 noch begegnet? Scrollt gerne herunter und lasst es uns im Kommentarbereich wissen!